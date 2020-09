RAC1 estrena la seva plataforma digital amb dos podcasts

RAC1 estrena aquest dijous RAC+1, una plataforma digital on es podran trobar dos tipus de continguts que no formaran part de la graella convencional de l’emissora. D’una banda, s’hi podran seguir les retransmissions en directe d’esdeveniments esportius, com els partits dels tres equips catalans de Segona Divisió o els del Barça a l’Eurolliga de bàsquet. De l’altra, s’hi publicaran podcasts.

El primer, titulat Oxigen, s’estrena aquest mateix dijous i constarà de 13 capítols que es publicaran quinzenalment. Presentat per la meteoròloga Mònica Usart, parlarà sobre medi ambient, fenòmens meteorològics i canvi climàtic. Dijous vinent arribarà la primera entrega de La revolució sexual, un espai sobre sexe presentat per Rosanna Carceller i Anna Alfonso i que també consta de 13 entregues que es penjaran cada dues setmanes. Més endavant està previst estrenar la radionovel·la Planta 15 i RAC1 Essencials, un recull dels moments més destacats dels 20 anys d’història de l’emissora.

RAC+1 estarà disponible tant a la web de l'emissora com a l'última versió de la seva aplicació mòbil.