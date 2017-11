La nova ràdio valenciana trencarà el silenci al desembre

Ha costat, i molt, però la tornada dels mitjans públics valencians comença a superar l’estadi de quimera i de promesa electoral del govern de Ximo Puig i Mónica Oltra, i començarà a prendre cos al desembre. Els mitjans encarregats d’iniciar les emissions seran la ràdio i la web, perquè la televisió, amb una logística molt més complexa, està previst que es posi en marxa durant el primer trimestre del 2018.

La directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i excorresponsal de TV3 al País Valencià, Empar Marco, defensa l’obertura progressiva de la radiotelevisió pública perquè, “tot i que la societat valenciana necessita de manera immediata un mitjà de comunicació, no pot ser de qualsevol manera”. “No ens podem permetre el luxe de fracassar”, va afegir.

Amb tot, des de la direcció general han volgut fer de la necessitat virtut, i Marco ha defensat que començar a emetre per la ràdio suposa fer-ho “des del mitjà de proximitat per excel·lència i des d’un mitjà que inspira calidesa”.

L’encarregada de començar a fer arribar aquest escalf, i primera veu que escoltaran els valencians en el retorn dels seus mitjans públics, serà la de la periodista Jèssica Crespo, la responsable de conduir el magazín cultural i social que inaugurarà la graella de la ràdio.

Amb l’elecció de Crespo s’ha donat resposta a l’anhel de la direcció de la CVMC, que volia que les primeres paraules de l’emissora les pronunciés una dona. La periodista, que treballa actualment a la Cadena SER, ha sigut escollida perquè és “una professional compromesa amb els mitjans públics” que “s’ha guanyat el reconeixement en una emissora consolidada”.

Crespo va assegurar que la conducció del magazín és un repte professional important. “Soc una convençuda de la necessitat d’uns mitjans de comunicació públics, de qualitat i en valencià”,va dir, i va confessar sentir-se “una privilegiada per poder obrir aquesta etapa tan il·lusionant”.

La periodista compartirà la direcció del magazín amb la productora que ha obtingut l’encàrrec de comandar-lo, perquè ara mateix la CVMC només és formada per la direcció i una reduïda plantilla administrativa. Sobre aquesta situació, Marco ha admès que la posada en marxa de les borses de treball temporal està sent “més lenta del que es voldria”, una circumstància de la qual ha responsabilitzat el caràcter “garantista” del procés i la “cura a no menysprear l’experiència, però tampoc a prescindir dels talents formats en les noves necessitats comunicatives”. Un cop posada en marxa la radiotelevisió pública amb els treballadors provinents de les borses de treball temporal, la CVMC haurà de preparar la fase de selecció definitiva de la plantilla amb la convocatòria d’unes proves oficials.

Precisament, la falta d’una plantilla serà la que comportarà que en aquesta primera fase d’emissions la ràdio no disposi d’uns serveis informatius que completin la graella. Amb tot, i per evitar que el magazín social i cultural sigui l’única programació amb què s’estrenarà À Punt, l’àrea de continguts treballa en l’elaboració d’una sèrie d’espais sobre música, literatura i medi ambient.

Una televisió amb vocació universal

La nova televisió dels valencians oferirà una programació “de proximitat” però “universal”, que “fugi dels localismes” però que permeti “vertebrar” el territori. Ho va defensar dijous Marco en una conferència en què es va comprometre a optar per l’humor “sense sectarismes”, la informació veraç que mostri “la realitat amagada” i la confecció d’una programació atractiva per a l’espectador.

Per assolir aquesta quadratura del cercle, la directora general va desafiar la “matèria grisa” del sector a desenvolupar noves formes “d’embolcallar” els continguts. A més, i per desactivar possibles escepticismes, es va comprometre a crear una àrea d’innovació i nous formats que treballi en favor de “l’intercanvi d’idees”.