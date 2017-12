Les ràdios catalanes recullen el premi Ondas a Sevilla

Les emissores catalanes que van cobrir els atemptats de l’agost a Catalunya -Rac1, Catalunya Ràdio, Ser Catalunya, RNE, Cope i Onda Cero- han rebut avui el seu premi Ondas, que per primera vegada en els seus 64 anys d’història no s'han lliurat a Barcelona. La cerimònia, presentada per Toni Garrido i Cristina Boscá, ha tingut lloc a Sevilla ja que el grup Prisa va decidir canviar la ubicació de la gala, que en un principi s’havia de celebrar al Gran Teatre del Liceu.

A l’escenari del Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla han pujat els representants de totes les emissores menys de Catalunya Ràdio, ja que cap professional de la cadena ha assistit a la gala. Josep Puig, d’Onda Cero, ha agraït el guardó assegurant que té un “gust especialment amarg, l’hauria de recollir molta gent i reflecteix una notícia que no volíem donar”.

Àngels Barceló, que ha iniciat el seu parlament en català, ha rebut el premi a la millor professional de ràdio, mentre que Isabel Gemio ha recollit el premi a la trajectòria radiofònica. Gemio, que després de 14 anys a Onda Cero abandona l'emissora, ha assegurat que està disponible per seguir treballant a la ràdio.

Susanna Griso ha rebut el guardó com a millor presentadora de televisió i ha fet una crida a fer un periodisme responsable. Josep Cuní, que ha estat guardonat junt Xabier Fortes de delegació gallega de TVE com a millor presentador, ha fet un discurs en què ha recordat que la seva carrera ha estat majoritàriament en català. "La llengua, l'idioma, no és un problema si les volem utilitzar com estímul".

Juan y Medio, encarregat d'entregar un dels premis, va celebrar la idea del grup Prisa de traslladar els premis a Sevilla assegurant que és una ciutat que li agrada "bastant més que Brussel·les".