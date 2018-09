El ‘reality’ ‘El puente’ estrena la seva segona temporada sencera

El puente, el reality show de Movistar+, estrena avui la seva segona temporada, però en lloc de seguir les pautes del gènere, amb un capítol setmanal lligat al temps real, aposta per alliberar de cop els vuit episodis que conformen aquesta nova entrega. D’aquesta manera, els espectadors poden veure la temporada sencera sota demanda.

Aquest cop, el reality, presentat per Paula Vázquez, es trasllada a una illa deserta del Vietnam. Allà, set concursants, que no es coneixien abans de participar en el programa, hauran de construir amb les seves mans, i amb el mínim d’eines possibles, un pont que els permeti arribar a la seva destinació, una illa amb un tresor de 100.000 euros. El concurs fa èmfasi en la convivència i la col·laboració, ja que durant la seva estada els participants s’hauran d’enfrontar junts a un entorn hostil i un clima variant que els portarà a situacions extremes. Com en la primera temporada, no hi ha ni nominacions ni expulsions, i són els mateixos concursants els que decideixen qui es mereix ser el guanyador. Alhora, el guanyador ha de decidir si reparteix el premi, amb qui i en quina proporció.