Es reconeix el plagi de la cançó guanyadora d'Eurovisió 2018

El rocker Jack White ha arribat a un acord amb els dos compositors de 'Toy', la cançó israeliana amb la qual Netta Barzilai va guanyar el passat festival d'Eurovisió, després d'haver-los acusat de plagi, com informa el 'Jerusalem Post'.

La demanda la va interposar Universal Music en nom de White, autor del tema 'Seven nation army', en el qual s'haurien emmirallat els creadors de 'Toy'. Això va passar poc temps després del festival, que va tenir lloc el 12 de maig de l'any passat a Lisboa. El membre de la banda White Stripes assegurava que la similitud existent amb 'Toy', distribuïda sota el segell de Sony, era suficient per ser considerada infracció i exigia alguna retribució.

Els autors de la polèmica peça, Stav Beger i Doron Medalie, no creien que passés d'una simple semblança, un fenomen segons ells usual a l'hora de compondre. Medalie, que ha format part del jurat per triar la cançó que representarà Espanya aquest any al certamen, va declarar aleshores que les comparacions resulten inevitables perquè "vivim en un món on hi ha una línia molt fina entre el plagi i la similitud, i totes les melodies possibles ja han sigut inventades".

Finalment, les dues parts han arribat a un acord que, segons el 'Jerusalem Post', podria preveure, a part d'admetre la coautoria de White, el pagament al músic nord-americà de part dels beneficis que generi la cançó.

Netta va portar la quarta victòria a Israel en la passada edició del festival després de superar el 'Fuego' d'Eleni Foureira per un centenar de punts. La cançó, amb un missatge feminista alternatiu, es va postular com la gran preferida des del principi. Per la seva banda, 'Seven nation army' va sortir a la llum el 2003 i va arribar al top de les llistes de música alternativa dels Estats Units i el Regne Unit.