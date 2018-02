Els editorials i opinadors dels diaris de Madrid i de Barcelona suquen pa en la relliscada dels missatges de Puigdemont

'El País'

"El cabdillisme encarnat en Carles Puigdemont va obtenir un important rèdit electoral el 21-D. Aquest excés de personalisme, creditor de tal èxit, es torna avui en contra de les files independentistes quan aquestes comproven la confessada feblesa del seu líder".

"[Puigdemont] és la figura emblemàtica que ha encarnat la rebel·lia i el victimisme del secessionisme i que ha portat i porta al fet que oficialment el bloc sostingui que l'única alternativa a Puigdemont és el mateix Puigdemont, estendard de la dignitat de Catalunya i de la legitimitat de la seva batalla".

" Que aquest mateix líder indiscutible ofereixi la imatge d'home aïllat és un cop emocional per a l'independentisme. Un revés al qual s'ha de sumar, òbviament, l'ineludible xoc amb la realitat, motor, al mateix temps, del desgast de la causa del fugitiu".

Opinió

Xavier Vidal-Folch

"Això s'ha acabat". No es pot dir de manera més taxativa. És el final de l'escapada. Acaba, a la curta, el pla d'una investidura il·legal del pròfug. I, tot seguit, acaba la versió d'un Procés 2 marcat per la unilateralitat i la il·legalitat. Una altra cosa és el somni 'indepe' conjugat per la via constitucional, legítim, però de futur incert".

"Molts catalans estan indignats perquè comproven que Puigdemont i els seus, en predicar en públic el resistencialisme i simultàniament xiuxiuejar-se en privat la seva feroç derrota, els han enganyat a galet, fins al moll de l'os".

"Potser podran digerir aquest desastre, però costarà moltíssim, potser anys i panys: caldrà improvisar programa, projecte, estratègia i lideratge. I en un clima de desconfiances i odis tribals".

Ruben Amón

"Si el vídeo va assassinar l'estrella de la ràdio, podria dir-se que el WhatsApp -o la xarxa Signal- ha acabat amb la farsa del Procés".

"I pot ser que sigui convenient purgar l'exclusiva periodística –quants informadors assumiríem la condemna–, però no dona gaire credibilitat la iniciativa domèstica després d'haver esbocinat la Constitució i d'haver profanat la institucions, el Parlament i la democràcia mateixa a força de maltractar-la".

"El programa d'Ana Rosa ha desemmascarat la hipocresia i la traïció que habiten en el bloc independentista, encara que ja no es pot parlar de bloc, sinó de projecte en fase de demolició, més enllà del preu que Puigdemont pugui posar-li a la seva ridícula agonia".

'La Razón'

"L'abús de la ficció, quan és una eina per modelar consciències, és un acte immoral. No hi ha dubte que el desafiament secessionista havia falsejat les opcions reals de sortir vencedor, però, per si algú tenia dubtes, els missatges que Carles Puigdemont va enviar a l'exconseller, també fugat, Antoni Comín, deixen clar que mentien a consciència".

"La sort del Procés ja està escrita: perllongarà aquesta situació de bloqueig per la pròpia incapacitat dels partits independentistes de triar un candidat, tenint en compte la guerra oberta entre JxCat i ERC".

"El desastre ha sigut més gran del que s'esperava i no acceptar aquesta derrota és perpetuar un engany que només perjudicarà la societat catalana".

Opinió

David del Cura

"Comín ho ha tornat a fer. El politòleg que ha anat mudant de partit a la recerca d'escalf ha tornat a donar mostra de la seva incompetència. En una sala plena de càmeres de televisió observava els missatges de Puigdemont com qui porta el projector d'un cinema d'estiu".

"A la pantalla s'interpretava un 'game over' i tot el que se'n deriva".

"Per molt que s'entossudeixin a recosir la unió de l'independentisme, ERC ha decidit trencar amb els que li van robar la victòria electoral".

'El Mundo'

Opinió

Rafa Latorre

"Entre les vuit del vespre i les nou de la nit d'abans-d'ahir, el que quedava de Puigdemont es va anar diluint en un patetisme químicament pur".

"No hi ha tanta distància entre el que estava escrit, suposadament, només per als ulls de Comín i el material que Puigdemont va oferir al públic. Qualsevol que tingui un coneixement mínim de les subtileses amb les quals s'expressa la política haurà advertit que l'últim vídeo de Puigdemont és un lament".

"Un polític experimentat, tant que fins i tot ha exercit amb igual desimboltura en partits tan diferents com el PSC i ERC, no es posa a revisar inconscientment, en un acte ple de periodistes, missatges que ja ha llegit".

'El Periódico'

Opinió

Lluís Mauri

"Puigdemont i ERC han trigat 97 dies a fer el tomb a si mateixos. És el segle XXI, el de la revolució tecnològica, la instantaneïtat i la mentida ubiqua".

"El vendaval de greuges va sacsejar llavors les files republicanes, de forma especial el president del Parlament, Roger Torrent, que es va encarregar de deixar en via morta el pla de Puigdemont en ajornar el ple d’investidura. Torrent, a diferència de Puigdemont, va aguantar el tipus. Almenys, de moment".

"És cert que, sobretot en la crisi d’aquesta setmana, la divisòria ERC-PDECat no és nítida: sectors conspicus del partit de Carles Puigdemont fa temps que hi veuen el problema, en ell, però no la solució".

Esther Vivas

"«Carles Puigdemont és l’únic que ens queda». M’ho va dir un col·lega, fa uns dies. I segurament expressa el sentir de molts independentistes davant l’actual carreró sense sortida. Tanmateix, aquesta frase amaga el profund buit estratègic de l’independentisme. Darrere el pols per aconseguir la investidura de Carles Puigdemont s'amaga l’absència de projecte polític per donar resposta als problemes estructurals que tenim com a país, tant en clau nacional com social".

"Puigdemont encara no ha donat explicacions sobre l’aparent contradicció entre enfrontar-se ara amb l’Estat i no fer-ho a l’octubre després del referèndum i la proclamació simbòlica de la República".

'La Vanguardia'

"Admetre les pròpies debilitats no és fàcil. Ni tan sols en petit comitè. Però hi ha una cosa més difícil que això: assumir la realitat tal com és, inclosos els seus ingredients més amargs, i adaptar el propi discurs a aquesta realitat. La confessió de Puigdemont a Comín aconsella l'expresident revisar la seva estratègia i dirigir un missatge més realista a la societat catalana, i per ventura un altre menys hostil a l'Estat".