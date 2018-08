La SER redueix en mitja hora al dia la programació en català

La Cadena SER (l’emissora líder a Espanya i la tercera més escoltada a Catalunya) presentarà la seva nova graella dilluns, el primer dia de la temporada, però no s’esperen grans canvis en la programació del nou curs. Tampoc no hi haurà variacions importants en l’oferta de SER Catalunya, més enllà de la reducció del programa d’esports Què t’hi jugues?, que passarà de 90 a 60 minuts diaris. L’espai que presenta Sique Rodríguez, a més, avança mitja hora el seu inici, de manera que ara ocuparà la franja de 20 h a 21 h i s’emetrà just a continuació d’ El balcó, l’informatiu que presenta, una temporada més, Carla Turró, de 19h a 20 h.

La resta de l’oferta en català de l’emissora de Prisa es manté inalterada, amb Espècies protegides de 12 h a 13 h, Soroll de 13 h a 14 h, l’informatiu Hora 14 Catalunya de 14 h a 14.30 i l’espai d’esports La graderia de 15 h a 16 h. Els caps de setmana, el magazín cultural Tot és comèdia (dissabtes de 12 h a 13 h i diumenges de 12 h a 14 h) incorporarà quatre veus femenines: Àgata Roca, Flavia Company, Anna Bonet i Silvia Querini. També continua el programa de gastronomia Deixa’m tastar, que s’emet els dissabtes i diumenges d’11 h a 12 h.

Per la seva banda, Ràdio 4 inaugura dilluns la temporada amb dos programes nous: Sílvia Tarragona conduirà cada tarda, de 16 h a 19 h, el magazín De boca a orella, i els caps de setmana s’estrena Són 4 dies, amb Goyo Prados, que s’emetrà de 9 h a 13 h. Ramon Castelló continuarà al capdavant d’ El matí a Ràdio 4 (de 7 h a 12 h), mentre que Xavi Collado es manté com a conductor de Metròpoli, que s’emet de 12 h a 13 h i de 14 h a 16 h.