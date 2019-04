La reforma de la llei de l’esport amenaça la nova plataforma

El naixement de LaLigaSportsTV és la culminació d’un projecte iniciat per la Lliga l’any 2015 amb la voluntat de servir de “palanca” perquè els èxits dels esportistes espanyols de disciplines minoritàries aconseguissin més “repercussió”, segons va defensar en aquell moment Javier Tebas. La iniciativa va néixer gràcies al suport unànime dels 42 clubs que formen la Lliga i va ser rebuda amb entusiasme per les federacions esportives espanyoles.

L’1 de febrer, però, el govern espanyol va aprovar un avantprojecte de llei de l’esport que incloïa un article que semblava destinat expressament a boicotejar la nova plataforma. “En cap cas les lligues professionals podran adquirir, explotar o comercialitzar [...] els drets econòmics de qualsevol competició de la qual no tinguin la condició d’organitzador”, diu l’article 90.2 d’aquell text. Això és, exactament, el que ha començat a fer ara la Lliga.

Amb la convocatòria d’eleccions, l’aprovació de la llei (que ni tan sols havia iniciat el tràmit parlamentari) ha quedat paralitzada, i l’executiu que es formi després del 28-A haurà de decidir si recupera l’avantprojecte o no. “La plataforma seguirà endavant digui el que digui la llei”, va advertir fa uns dies Tebas, i dilluns de la setmana passada, durant la presentació de l’aplicació, va demanar “que ningú vegi egoismes” en el seu llançament i “que no hi hagi cap antipatia personal”. “Aquest és un projecte que hem vingut a donar als altres, al servei de l’esport espanyol. Que ningú no l’espatlli”, va reclamar.