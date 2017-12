El rei torna a punxar en audiència a Catalunya

Tot i que la situació catalana va centrar bona part del seu discurs, el rei va obtenir precisament a Catalunya la seva dada d'audiència més fluixa: un 39,8% de quota de pantalla (lluny del 65,6% general a Espanya). De mitjana, 737.000 persones van seguir el missatge institucional del monarca per alguna de les 12 cadenes que l'emetien, incloses totes les generalistes, menys TV3. La corporació catalana va relegar el discurs al 3/24 on va fer un irrellevant 1,0% de 'share' i 18.000 espectadors.

Les audiències a Espanya tampoc no van ser per tirar coets. Tot i que va fer 8.119.000 espectadors, aquesta xifra està inflada per un canvi metodològic que s'ha inclòs darrerament en el mesuratge d'audiències, ja que des de fa uns mesos es compten també els convidats i no habituals de les llars. Sense aquest factor extra, l'audiència es queda en 6,2 milions de seguidors, que segueixen sent més que al 2016 (5,8 milions, mínim històric per a un missatge del rei), però menys que els 6,6 milions del 2015 i els 8,2 milions obtinguts per Felip VI en el seu debut. Així les coses, i pel que fa a l'audiència, el missatge més seguit del monarca va ser el que va adreçar de manera extraordinària dos dies després de l'1 d'octubre quan –amb la metodologia nova– va arribar als 12,4 milions d'espectadors.