La reivindicació feminista inunda el carrer en una jornada històrica, i quatre notícies del dia més

La reivindicació feminista inunda el carrer en una jornada històrica. Catalunya i Espanya encapçalen el seguiment de la vaga global del 8-M i viuen manifestacions massives.

L’editorial de l'ARA: El món no s’ha aturat, però “ja n’hi ha prou!”.

La Roser, que té 87 anys, surt a buscar el llaç lila. Voldria anar a la manifestació, però les cames li fallen. Crònica de la mobilització de Toni Vall.

La proposta de JxCat i ERC a la CUP: procés constituent, espai lliure a l'exili i polítiques socials per sumar suports. També es comprometen a no renovar els concerts educatius a les escoles que segreguen per sexe.

Donald Trump activa una guerra comercial amb excepcions. Augmenta els aranzels de l'acer i l'alumini excepte per a Canadà i Mèxic, tot i que podria ampliar la llista.