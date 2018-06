La reivindicació política es cola a la Nit de les Revistes

La situació política de Catalunya va ser una de les protagonistes de la Nit de les Revistes, la vetllada impulsada per la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals per reconèixer el paper de les publicacions dels Països Catalans, celebrada ahir a Barcelona. L’entrega de premis va servir com a homenatge als presos polítics i com a recordatori dels moments polítics que ha viscut Catalunya els últims anys.

“Celebrem la Nit de les Revistes i la Premsa en Català després d’un any molt dur, amb redaccions escorcollades i editors processats sense cap justificació”, va recordar Germà Capdevila, vicepresident de la federació, en un discurs que va haver de llegir Antoni Medina, secretari de la federació, ja que Capdevila es va haver d’absentar per motius familiars. “Volem ser protagonistes de la construcció d’un nou país que completi el somni dels que van haver de marxar fa 80 anys i dels que avui paguen un preu molt car per la gosadia de somiar un futur millor”, va assegurar.

En l’edició d’enguany, el premi a la millor revista ha recaigut en El Món d’Ahir, la publicació d’història impulsada per Minoria Absoluta i de la qual Toni Soler és el director. El jurat li va concedir el guardó en reconeixement a “la seva aposta per revaloritzar el paper amb un producte pensat i dissenyat per entrar pels sentits”. En aquest sentit, Toni Soler va assegurar que El Món d’Ahir, nascuda el 2016, vol reivindicar la revista “com un objecte per disfrutar, que vingui de gust tenir”. A més, va fer èmfasi en l’aproximació poc ortodoxa que la revista fa a la història. “Volem reivindicar una altra manera d’explicar la història i per això comptem amb narradors de tota mena, no només historiadors”, va recordar. En aquesta categoria també hi va haver una menció per a la revista infantil Namaka.

Durant la gala, presentada per Màrius Serra i amb actuació musical de Judit Neddermann, també hi va haver premi per al sector digital. El guardonat d’aquest any va ser Eltravesser.cat, al qual es va reconèixer el seu paper com a altaveu del futbol amateur a l’Alt Camp. Per la seva banda, el Setmanari de l’Alt Empordà, amb 40 anys de trajectòria, va rebre el premi a la millor publicació de premsa comarcal, una categoria en la qual també es va reconèixer L’Om, la capçalera de Riudoms que s’ha regenerat amb un equip jove.

Guardó internacional

Com en edicions anteriors, la Nit de les Revistes va voler retre homenatge a un projecte internacional. En aquest cas el premi de cultura va anar a parar a mans del diari escocès The National pel seu compromís amb la defensa dels drets i les llibertats de Catalunya i la seva cobertura de la situació política i social que viu el poble català. Callum Baird, director del diari, va assegurar en el seu discurs d’agraïment que “ The National sempre donarà suport al dret de la gent a decidir el seu propi futur”. A més, va recordar la importància que existeixin mitjans que preservin llengües com el català, el gaèlic o l’escocès.

Una de les protagonistes de la nit va ser la periodista Patrícia Plaja, excap de comunicació dels Mossos d’Esquadra. Plaja va rebre el premi de comunicació per la gestió de la comunicació, pròxima i rigorosa, dels atemptats d’agost del 2017. Tot i les lloances per la feina feta, la periodista, que va dedicar el premi al major Trapero, va ser cessada arran d’un tuit publicat en el seu compte personal sobre la sentència de la Manada.

En una nit dedicada a la premsa escrita també hi va haver espai per al món audiovisual, representat pel programa Preguntes freqüents, guardonat pel premi de societat per demostrar que l’anàlisi social i política es pot fer de manera fresca i original.

La vetllada no va voler perdre l’oportunitat de celebrar un aniversari per partida triple: Enderrock, El Salí i el setmanari Nova Conca complien un quart de segle d’història.