'El xoc', un relat cinematogràfic i notarial de la tardor del 2017

Els primers plans i les converses de passadís al Parlament se succeeixen a 'El xoc', la mirada personal del jove director Enric Vilageliu sobre els dies que van precedir el referèndum de l’1-O, que va conduir a la proclamació inaplicada de la República Catalana. Sense entrevistes ni veu en off, el documental, que aposta per ser un testimoni silenciós dels esdeveniments, és el segon plat (23 h) de la nit temàtica que TV3 ha preparat per dilluns, 1 d'octubre. El 25 de setembre, el treball va tenir la seva posada de llarg oficial amb l'estrena als Cinemes Texas de Barcelona.

“Volia que es veiessin els polítics més enllà dels seus discursos. El que m’interessava era captar la part menys institucional, captar-los més com eren en la quotidianitat, en les emocions tant dels independentistes com dels constitucionalistes”, explica Vilageliu, de 23 anys, sobre com va plantejar el documental, que va filmar ell sol. Entre els referents a l’hora de plantejar el programa, assenyala la influència de la ficció realista francesa dels germans Dardenne i 'Alcaldessa', amb el qual Pau Faus va explicar el camí d’Ada Colau fins a l’alcaldia de Barcelona.

Una visió pròpia

Tant el director com el productor Vicenç Relats defineixen 'El xoc' com un documental de caràcter cinematogràfic i notarial. La càmera de Vilageliu es fixa en els moments d’alegria, però també en els de dubte o frustració, com quan Clara Ponsatí, en una conversa íntima, es mostra escèptica sobre la possibilitat que realment es declari la independència. A través de l’objectiu, el director pren nota dels gestos i els moviments dels diferents líders polítics –des de Carles Puigdemont fins a Carme Forcadell o Joan Coscubiela– i també de les persones anònimes que van participar en les manifestacions tant a favor com en contra de la independència. A través de la figura d’Albano Dante Fachin, l’espectador pot veure l’evolució d’una persona que passa de la neutralitat entre el sí i el no a la independència al compromís en la defensa de la realització del referèndum i contra la voluntat de l’Estat d'avortar-lo. Per al productor, 'El xoc' “causarà un gran impacte, perquè remou internament es pensi el que es pensi”.

El documental s’inicia amb el ple al Parlament del 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis de ruptura, i acaba amb imatges de la nit de la declaració d’independència el 27 d’octubre, que va tenir com a conseqüència l’aplicació de l’article 155. La incertesa i la imprevisibilitat d’aquells dies van fer que Vilageliu hagués d’adaptar el rodatge a tot el que anava passant.

“És la visió personal d’un cineasta que entra en els fets i intenta mostrar-los a la seva manera. Té una mirada subjectiva però interessantíssima. Si mires les cares dels protagonistes, en veus alguns d'emocionats, d'altres de contents, d'altres de molt crispats, d'altres de preocupats, cosa que ajuda a entendre coses que aquella intensitat tan bèstia dels fets no permetia”, explica Vicent Sanchis, director de TV3, sobre el documental. En aquest sentit, Sanchis va recordar que una de les obligacions de la televisió pública és “aportar totes les visions possibles”. El documental, que s’estrena amb l’esperança de tenir una trajectòria internacional, s’ha subtitulat al castellà, el francès i l’anglès.

Sobre les possibles crítiques al fet que TV3 dediqui una nit temàtica a l’1-O, Sanchis es mostra preparat per fer-hi front. “Simplement hi ha gent molt enfadada perquè hi va haver un 1 d’octubre, però el que seria inaudit és que un any després, amb totes les conseqüències que ha tingut, dediquéssim la nit a posar pel·lícules de Bugs Bunny”, diu.