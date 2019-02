La boira del silenci s’espesseix

Assenyalar silencis mediàtics és una activitat que l’Anuari del Grup de Periodistes Ramon Barnils fa des del 2002. Aquesta obra col·lectiva s’ha convertit en un saludable exercici de repesca de temes que -sigui per dependències, sigui per manca de temps- els mitjans tradicionals no han recollit en la seva dimensió necessària, a parer de l’entitat. D’un temps ençà, a més, la boira del silenci amenaça d’estendre el seu perímetre pel canvi cultural adoptat per una part de la societat i la política que legitima la retallada de les llibertats, en general, i de la d’expressió, en particular. Per aquest motiu, l’edició d’aquest any de l’ Anuari, que es va presentar ahir al vespre, constata que la repressió ha vingut per quedar-se.

Dins del consol de la denúncia, el Grup Barnils aplega en aquesta obra una vintena de treballs de temes diversos, a partir de reportatges d’investigació, anàlisis d’experts i infografies.

L’ Anuari torna a fixar-se en el sistema penitenciari, després d’haver publicat reportatges i peces multimèdia sobre l’elevada ràtio de suïcidis en els règims d’aïllament. Aquest 2019, posa el punt de mira en la discriminació que pateixen les dones a les presons i que també han viscut Dolors Bassa i Carme Forcadell. Així, la periodista Sònia Calvó explica com les preses s’han d’adaptar a un sistema pensat per als homes i també com viuen un doble estigma per haver fallat en el seu rol tradicional com a dones. En el terreny de periodisme sobre polítics, Bernat Surroca publica un informe per avaluar si els processats independentistes són presos polítics.

L’economia és un camp adobat per a silencis mediàtics. En aquest àmbit, destaca el reportatge “La batalla publicitària d’Agbar als mitjans públics catalans”, de Marc Font, o “L’era de l’ocupació low cost ”, de Cristina Capdevila Barbé. Aprofitant que fa una dècada de la fallida de Lehman Brothers, Pere Rusiñol publica l’anàlisi “10 anys de crisi: diuen que «missió complerta!»”.

L’obra és coral, pel que fa a l’autoria, però també en el seu finançament: 374 persones han fet de mecenes en el micromecenetge que es va organitzar. Les seves aportacions van superar amb escreix l’objectiu inicial de 8.000 euros i es va arribar gairebé als 10.800 euros.

El sentit del periodisme

“No podem mirar cap a una altra banda: el periodisme no pot fer un Tortosa i ignorar fenòmens que des del compromís amb els valors democràtics ens generen rebuig, com ara Vox o Jair Bolsonaro”, explica Ferran Casas, president del Grup Barnils, al pròleg del llibre. “Més enllà de la qüestió de fins a quin punt afecten els Països Catalans, és evident que l’ascens del populisme i de les actituds totalitàries, a cavall de les fake news i del discurs de l’odi que la crisi ha exacerbat, s’explica també (tot i que no només) pel desprestigi del periodisme”.

L’Anuari és una iniciativa que se suma al treball diari de Media.cat, la web del grup que analitza assumptes de premsa. A més, manté l’observatori del discurs discriminatori, elabora el Mapa de la Censura i organitza, en col·laboració amb l’ARA, els premis Barnils de periodisme d’investigació. “Que el periodisme dels valors i exercit des de l’honestedat torni a ser prescriptor és la millor aportació que podem fer a la societat”, conclou Casas.