Una república escapçada

Quan una sèrie funciona sembla impossible que una cadena decideixi maltractar-la per voluntat pròpia, tot i així TVE ho ha fet. Era a principis del 2011 quan la televisió pública va estrenar 14 de abril. La República, una ficció de la productora catalana Diagonal TV que narrava la història de la família De la Torre durant el període de la Segona República. Tot i el rerefons, la sèrie era un drama romàntic sobre un triangle amorós en el qual Fernando de la Torre (Félix Gómez) havia de decidir-se entre l’Alejandra (Verónica Sánchez) i la Mercedes (Mariona Ribas). Amb la seva primera temporada la ficció va aconseguir, de mitjana, 3.516.000 espectadors i un 17% de quota de pantalla a Espanya, unes xifres tan satisfactòries que TVE en va encarregar una segona temporada que mai ha vist la llum.

L’equip de la sèrie, nascuda com una continuació de La Señora, un altre èxit de TVE, va rodar, i pagar, la segona tanda de capítols, 17 en lloc dels 13 habituals, però per un motiu que la cadena pública mai ha explicat fa més de set anys que està en un calaix. La primera entrega de la ficció es va acomiadar el 18 de juny del 2011 i estava previst que tornés a principis del 2012, però no va ser així. Entremig, TVE va viure uns moments d’impàs: el juliol del 2011 va dimitir el president de RTVE, Alberto Oliart, i el novembre del 2011 el PP va guanyar les eleccions per majoria absoluta. Fins al juny del 2012 no es va elegir nou president, Leopoldo González-Echenique.

Durant el temps que va passar entre president i president, la segona temporada de 14 de abril. La República es va presentar públicament el 30 d’agost del 2011 al FesTVal de Vitòria, una cita anual en què les cadenes mostren el més destacat de la programació que oferiran durant la temporada que està a punt d’arrencar. Tot i així, el període d’incertesa en què estava immersa RTVE va obligar el consell d’administració de la corporació a gestionar una important retallada pressupostària que es va materialitzar, entre altres coses, en l’aturada de l’emissió de les seves sèries més importants, com Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, Isabel i Los misterios de Laura. El motiu és que TVE no fa constar al seu balanç el cost dels programes fins que els emet, i endarrerint les emissions d’aquestes produccions s’ajudava que els comptes quadressin. Passat aquest temps d’ajustos, i amb la nova presidència en marxa, totes les sèries es van reprendre, però La República va continuar desapareguda i així ha seguit durant set anys més.

El desconcert dels actors

El llarg període que la sèrie acumula en parador desconegut no només ha desconcertat els seus seguidors, sinó que també va deixar descol·locats els actors que hi van participar, que han sigut bastant francs a l’hora de queixar-se del tracte que TVE ha donat a La República. Alguns, com Félix Gómez, fins i tot parlaven de censura. Fa vuit mesos l’actor recordava la sèrie al seu Instagram assegurant que era un dels treballs dels quals se sentia més orgullós. Afirmava, a més: “És una pena que una sèrie així sigui censurada, una pena que quedi guardada en un calaix per la tossuda incomprensió d’alguns”. Goméz rematava el post dient: “L’únic pecat de la sèrie és no haver-se quedat en l’explicació d’una bonica història d’amor, sinó que, a més, vam retratar, tan fidelment com vam saber, el moment social, polític i econòmic que vivien els personatges... On ells hi veuen un error, jo hi veig un encert. Tant de bo algun dia la pugueu veure”.

Per la seva banda, Alejo Sauras, que interpretava el personatge de Jesús Prado, ha manifestat en més d’una ocasió el seu malestar pel fet que els episodis no hagin vist la llum. En una entrevista amb Vertele recent assegurava: “Sempre que vaig (a TVE) pregunto si la seva intenció és emetre-la, tot i que no sé els motius pels quals no ho han fet. És una pena que hagin passat tants anys i que ja no es consideri un producte actual. Als actors no ens beneficia que s’emeti una cosa que es va gravar fa molts anys”. Sauras remarcava que tenia ganes de veure els capítols, ja que no els havien ensenyat el resultat final.

El cas de la segona temporada d’aquesta sèria no és únic dins de TVE, que té més projectes en quarantena, tots de rerefons polític. Encara estan pendents d’estrena El precio de la libertad, Tres días de abril, Volveremos i La Conspiración,totes produïdes el 2011. La primera és una coproducció amb EiTB centrada en la vida de l’exmembre d’ETA Mario Onaindía, que va ser condemnat a mort durant el Procés de Burgos de l’any 1970. El 2015, Quim Gutiérrez, el protagonista de la minisèrie, assegurava: “La televisió pública té segrestada aquesta sèrie perquè creu que ideològicament no convé emetre-la”. Pel que fa a les altres tres produccions pendents d’estrena, tenen en comú una òptica progressista i d’esquerres.

La nova etapa que s’obre a TVE, que en els pròxims mesos haurà d’elegir un nou consell d’administració i president, podria ser una oportunitat perquè els espectadors es retrobessin amb el Fernando, l’Alejandra i la Mercedes. De moment, TVE assegura que no hi ha data d’estrena ni motiu oficial pel qual els nous episodis han quedat en l’oblit.