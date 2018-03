La república independent de la realitat augmentada

Fa 30 anys, abans de fundar Wired, l’equivalent als evangelis del món digital, Louis Rossetto i Jane Metcalfe publicaven la revista Electric Word, dedicada a les tecnologies relacionades amb el llenguatge, com els processadors de textos, les aplicacions d’autoedició i la traducció automàtica. Allà vaig llegir una entrevista en què el responsable de documentació tècnica d’un important fabricant d’automoció explicava l’ús de pictogrames als manuals d’instrucció dels seus vehicles, especificant que els havia de poder entendre “un camioner libi”.

Aquella frase, que ara seria tan incorrecta políticament, em ve sempre a la memòria quan m’enfronto al muntatge d’un moble d’Ikea i em sento com un operador logístic nord-africà davant el full d’instruccions, intentant relacionar els dibuixets impresos amb les peces físiques que tinc al davant. Per això m’ha cridat l’atenció descobrir el prototip AssembleAR, una aplicació del dissenyador Adam Pickard que proposa aplicar la realitat augmentada (RA) a les instruccions de muntatge d’Ikea. La firma sueca ja ofereix la tecnologia en la seva apli per poder veure com quedaria cada moble a casa abans de decidir si el comprem. En el vídeo de Pickard l’usuari escaneja el codi de barres de l’embalatge i veu a la pantalla, superposades a cada peça, les indicacions precises per muntar-la.

En realitat no estic segur que sigui gaire pràctic aguantar el telèfon amb una mà mentre amb l’altra cargolem la guia d’un calaix, però queda clar que la realitat augmentada és un dels àmbits on veurem més aplicacions durant els pròxims mesos: Google s’afanya a incloure a Android les funcions d’ARCore per no cedir el lideratge a Apple, que se li va avançar introduint la RA en el sistema iOS, pensant sobretot en els videojocs. Porsche, Sotheby’s i eBay i organismes com la NASA ja exploren les possibilitats de la RA, que fa servir els mòbils com a finestres al món que complementen les imatges captades per la càmera del telèfon amb dades que hi estan vinculades.