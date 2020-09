S'acaba el termini per resintonitzar els canals afectats pel segon dividend digital

Qui no hagi adaptat l'antena als canvis derivats del segon dividend digital té fins aquest dimecres per fer-ho. El 30 de setembre és la data límit que va fixar al juny el govern espanyol per posar fi a les emissions en simulcast, és a dir, l'ús simultani de la freqüència antiga i la nova. A partir de dijous les freqüències antigues deixaran de funcionar i, per tant, els espectadors que no tinguin l'antena preparada per rebre el senyal en la seva nova ubicació deixaran de veure els canals que s'han traslladat.

Aquesta mesura no afecta la demarcació de Barcelona (només han canviat de freqüència alguns canals locals del Bages, el Berguedà i Osona, però ja fa temps que es van traslladar i van fer-ho sense simulcast). En canvi, sí que cal reantenitzar a totes les comarques de Lleida, Tarragona i Girona, on pot haver-hi fins a dotze canals afectats. En tot aquest territori, qui no hagi adaptat l'antena a temps deixarà de veure TV3 i la resta de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). A Girona, a més, canvien de freqüència canals minoritaris com Atreseries, DKiss o BeMad. Al Camp de Tarragona i a les comarques de Ponent també estaven afectats els canals de TVE, però en aquest cas l'apagada del simulcast es va fer dilluns i, per tant, des de llavors els canals ja no estan disponibles en la freqüència antiga. El Grupo Godó, per la seva banda, va decidir renunciar al simulcast i des del 30 de juny només emet a les freqüències noves. En aquest cas, l'afectació era a tota la meitat oest de Catalunya.

Dues opcions

A les zones afectades, doncs, qui encara no ho hagi fet haurà d'adaptar l'antena a la nova situació a contrarellotge. Aquest procés s'ha de dur a terme de diferents maneres en funció del tipus d'habitatge: en cases unifamiliars o blocs de pocs veïns (fins a tres o quatre, aproximadament) que disposin d'antenes individuals, l'únic que cal fer és resintonitzar el televisor, per tal que localitzi els canals en la seva ubicació definitiva. Però en les comunitats més grans és imprescindible que un instal·lador adapti l'antena col·lectiva abans de procedir a resintonitzar. L'actuació del tècnic està subvencionada pel govern espanyol.

Un cop acabat el període de simulcast, el 31 d'octubre s'alliberarà definitivament el segon dividend digital, un àmbit de freqüències que fins ara estava ocupat per la TDT però que a partir de llavors quedarà en mans dels operadors de telefonia perquè hi desenvolupin els seus serveis de 5G. La Unió Europea havia fixat com a data màxima per completar aquest procés el 30 de juny, i el govern espanyol havia dissenyat un pla que encaixava en aquest termini, però l'esclat de la pandèmia de coronavirus va impedir complir el calendari previst i es va optar per ajornar tres mesos el final del procés.