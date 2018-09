El retorn melancòlic de Jim Carrey

Quan es parla de la carrera de Jim Carrey sempre es destaquen els seus treballs còmics, però han sigut els papers dramàtics els que han aconseguit que la crítica se’l prengués seriosament com a intèrpret. A Kidding, que s’estrena avui a Movistar Series i també està disponible sota demanda, Carrey enterra el seu histrionisme per interpretar el Jeff, més conegut per Mr.Pickles, el personatge que ha creat per presentar un espai infantil que s’ha guanyat el cor de nens i adults durant trenta anys. La seva popularitat l’ha convertit en una marca registrada, amb tot un univers de productes vinculats al seu nom.

En la seva nova aventura, Carrey, que actualment està semiretirat del món de la interpretació, s’ha aliat amb un vell conegut, el cineasta Michel Gondry, que el va dirigir en una de les seves pel·lícules més recordades, Olvídate de mí. El món televisiu de Mr. Pickles és tot color i animals de felpa -en sintonia amb l’estètica que Gondry ha explotat en cintes com La Ciencia del sueño o L’escuma dels dies -, però la realitat del Jeff és molt més grisa i, sobretot, trista. La mort d’un dels seus fills bessons ha capgirat la seva vida familiar i tot i que intenta mantenir l’optimisme i la bonhomia que l’han fet famós, el seu drama vital li posa les coses molt difícils. Dave Holstein, el creador de Kidding, defineix la sèrie com la història “d’un home bo en un món cruel”. “Jeff Pickles és un personatge de televisió que no ha canviat i que no pot canviar perquè es deu al seu programa”, assenyala Holstein, que afegeix que la dualitat en què viu el Jeff -el seu rol a la televisió i la seva vida real- el converteixen en “una bomba a punt d’esclatar”.

Una família en desintegració

Kidding està a mig camí entre la comèdia i el drama, tant per la història com per la seva presentació formal, ja que els capítols no superen la mitja hora, un metratge que normalment es reserva per a les ficcions humorístiques. Això la converteix en un híbrid revestit per una pàtina de melancolia, la mateixa que acompanya un Jeff que no sap com fer front a la desintegració de la seva família.

Durant el procés de dol ha de gestionar la separació de la seva dona, la Jill (Judy Greer), i l’actitud cada cop més desafiant del Will (Cole Allen), que copia comportaments del seu germà mort. A la feina la família també hi juga un paper important. La seva germana Deirdre (Catherine Keener) és la titellaire principal del programa, mentre que el seu pare, el Seb, exerceix de productor i controla que el Jeff no ensorri un negoci d’anys. En el seu intent que el personatge de Mr. Pickles no perdi la candidesa que ha enamorat milers de nens, prohibeix al seu fill fer un especial sobre la mort i el dol. “El Jeff necessita curar-se, però Mr. Pickles està perfectament”, li insisteix.

Jim Carrey, que ha passat per diverses crisis existencials, no amaga que el personatge de Kidding té certs paral·lelismes amb ell. “Em sento identificat amb el Jeff perquè he sigut algú que ha intentat oferir alegria i coses bones a través del meu treball, la intenció sempre ha sigut alliberar la gent de preocupacions. No és gaire diferent del que fa el meu personatge”, explica en al·lusió als seus papers còmics.

Malgrat el pòsit de tristesa de la sèrie -Catherine Keener la defineix com “una visió còmica de la devastació”-, Carrey defensa que té cert positivisme. “Un dels aspectes que m’agraden d’aquesta sèrie és la idea que no importa com de dolentes siguin les coses, hi ha una innocència dins nostre que mai serà destruïda, sempre hi és”.

Perdre’s en el personatge

Un dels temes que més van atreure Carrey de Kidding va ser que posa sobre la taula el debat sobre la qüestió de la identitat, ja que el personatge té, d’alguna manera, dues personalitats: la que es mostra a la televisió i la de la vida real. De fet, és una qüestió que l’actor ja va explorar amb el documental Jim y Andy, disponible a Netflix, que mostra el seu procés de transformació en el còmic Andy Kauffman per a Man on the Moon (1999), de Milos Forman. El treball, nominat als Emmy com a millor documental l’any passat, recupera gravacions inèdites del rodatge de la pel·lícula guardades durant dues dècades.

“Andy Kaufman i Tony Clifton [un personatge de Kaufman] van acabar dominant Jim Carrey, i quan vaig tornar a buscar-lo no el trobava”, explicava l’actor a Variety. “En un determinat moment me’n vaig adonar: «Si és tan fàcil perdre Jim Carrey, qui dimonis és Jim Carrey?»”, recordava.