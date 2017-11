El retrat de joventut ‘Young and promising’ arriba a Filmin

Presentada com la resposta nòrdica a la Girls de Lena Dunham, la sèrie noruega Young and promising estrena avui les seves dues temporades a Filmin. La comèdia és un retrat dels tràngols de la joventut escrita i protagonitzada per la monologuista Siri Seljeseth, que es basa en les seves pròpies experiències per explicar com és buscar-se la vida en la indústria cultural i artística d’Oslo.

La sèrie arrenca amb el retorn de l’Elise -una jove d’uns vint d’anys- a Noruega per renovar el seu visat de turista per als Estats Units, país on intenta començar una carrera com a monologuista, sense èxit. A Oslo es retrobarà amb les seves amigues Nenne, aspirant a escriptora, i Alex, actriu, que, com ella, busquen una oportunitat laboral. A més, la protagonista descobrirà que el seu pare ha sigut infidel a la seva mare i espera un fill amb la seva amant. La sèrie es va estrenar originalment a la cadena noruega NKR i a l’estiu es va emetre a la britànica Channel 4.