Un altre retrocés de la web cronològica

Si llegeix aquest article a l’ARA de paper serà perquè és subscriptor del diari, l’ha comprat al quiosc o el propietari del bar ha fet per vostè alguna de les dues coses. En canvi, si m’està llegint a l’Ara.cat, hi ha gairebé un 70% de possibilitats que hagi arribat aquí fent clic en un enllaç de Facebook, de Twitter o de Google: els algoritmes de les xarxes socials i els cercadors web han escombrat la selecció voluntària de les fonts d’informació que consumim.

A sobre, decidir per nosaltres mateixos el que llegim és una mica més difícil des d’ahir: Digg, el popular agregador de recomanacions web, ha tancat Digg Reader, l’aplicació de mòbil i web per llegir fonts RSS que va crear fa menys de cinc anys per ocupar l’espai que havia deixat Google tancant el servei homòleg Reader. Les fonts ( feeds ) RSS són una versió simplificada del contingut que la majoria dels blogs i diaris digitals oferien tradicionalment per facilitar la subscripció dels usuaris a les webs del seu interès, i veure tots els articles agrupats cronològicament en un mateix lloc, amb la possibilitat de fer clic al titular per obrir la web original: a l’Ara.cat hi ha una pàgina on podeu triar les seccions o autors que voleu seguir; altres mitjans ofereixen només la RSS de la portada.

Els usuaris habituals de fonts RSS disposem d’aplicacions alternatives a Digg Reader (aquests dies m’estic acabant de decidir entre Feedly i Inoreader), però el problema és un altre: hi ha mitjans com el portal de notícies 324.cat de la CCMA que ja no ofereixen el seu contingut en aquest format. Potser és que ho feia servir poca gent, però sembla un signe dels temps: si no vols estar pendent del que van publicant els teus mitjans de referència, has de confiar que les xarxes socials els donin prou visibilitat. La web de tota la vida, la cronològica, perd pes respecte a la web algorítmica. Aquesta renúncia dels ciutadans a triar de manera conscient l’origen de les informacions que reben no pinta gens bé.