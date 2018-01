El canal #0 torna a reunir Patricia Conde i Ángel Martín

Va ser una de les parelles televisives de la dècada passada i, des que al 2011 van deixar el programa Sé lo que hicisteis...,s’havia especulat amb el seu retorn. Finalment, ha sigut Movistar qui s’ha decidit a fitxar Patricia Conde i Ángel Martín perquè facin, junts altre cop, un programa de televisió, en aquest cas al canal de pagament #0. L’espai no té nom, però segons la plataforma “no perdrà l’essència que els va fer únics”. En aquest sentit, avança que “explicaran amb molt d’humor com la tecnologia avança a tanta velocitat que de vegades costa d’assimilar els canvis”.

El programa s’emetrà de dilluns a dijous a dos quarts de nou del vespre i serà una barreja de notícies, esquetxos, reportatges i vídeos de youtubers i instagramers. Hi haurà també prediccions futuristes, música i molt d’humor. Tot això empaquetat en 25 minuts de durada, produïts per The Pool.

Conde i Martín ja havien jugat a fer córrer el rumor de la seva retrobada a l’estiu. Sé lo que hicisteis... es va emetre a La Sexta, primer com a programa setmanal i després va passar a ser diari, del març del 2006 al maig del 2011.