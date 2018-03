La revista 'Mongolia' haurà de pagar 40.000 euros a Ortega Cano per vulneració de l'honor

Un jutjat d'Alcobendas ha condemnat la revista satírica 'Mongolia' a pagar 40.000 euros a José Ortega Cano en concepte d'indemnització per vulneració del seu dret a l'honor. L'extorero havia denunciat la publicació arran d'un cartell en el qual apareixia una caricatura seva que el representava amb el cos d'un extraterrestre amb frases com "estamos tan a gustito" o "Viernes de dolores...sábados de resaca".

La revista assegura que la sentència posa en perill el futur de la publicació, que va llençar una campanya de suport per recollir diners per a una caixa de resistència. Segons els responsables de la revista, els fons d'aquesta caixa -10.000 euros- no permet fer front a la multa imposada. "El futur de 'Mongolia' queda ara molt amenaçat, però no ens rendirem", explica la revista a la seva pàgina web.

L'any 2013, l'extorero va ser condemnat a dos anys de presó per provocar un accident de trànsit en què va morir un altre conductor. A més de la pena de presó, Ortega Cano va haver d'indemnitzar la família del mort amb 181.000 euros. Darío Adanti, cofundador de 'Mongolia', ha fet referència a aquest fet en una intervenció al programa 'Al rojo vivo' de La Sexta. "Per un cartell satíric demanen 40.000 euros i per un homicidi imprudent Ortega Cano va haver de pagar 181.000 euros. És demencial", ha assegurat l'historietista.

"La sentència està condemnant l'exercici de la sàtira i això és molt perillós per a la llibertat d'expressió", ha explicat Adanti, que ha afegit que la revista recorrerà la decisió de la justícia.