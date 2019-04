260x366 La revista de moda 'Nylon' arriba a Espanya de la mà de Vocento La revista de moda 'Nylon' arriba a Espanya de la mà de Vocento

La revista de moda 'Nylon', d'origen nord-americà, tindrà una versió espanyola de la mà del Grupo Vocento. Segons explica la publicació mare a través de la seva web, l'edició espanyola, que tindrà com a editor en cap el periodista expert en moda Pablo Aragón Blanco, vol ser "icònica, transgressora i un referent per a la nova generació". La primera portada de la revista, que estarà disponible als quioscos a finals d'aquest mes d'abril, estarà protagonitzada per l'actriu catalana Anna Castillo, guanyadora d'un Goya per 'El olivo' i una de les protagonistes de 'La llamada' i 'Paquita Salas'. La versió espanyola de 'Nylon', que ja té en funcionament web pròpia i xarxes socials, vol seduir les dones "mil·lennials" i de la generació Z amb les últimes tendències en moda, bellesa i entreteniment.

'Nylon' va néixer fa 20 anys a Nova York i actualment és un referent del periodisme de moda. Durant les seves dues dècades d'història ha llançat edicions locals en diversos països asiàtics, com el Japó, Corea del Sud, la Xina, Indonèsia, Singapur i Tailàndia. A l'Amèrica Llatina només existeix la versió mexicana, mentre que a Europa, fins ara, només s'havia posat en funcionament l'edició alemanya. Laura Múgica, directora general de revistes de Vocento, ha qualificat la publicació de "rupturista i diferent".