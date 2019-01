Una revista pirata per posar els pubs a favor del Brexit més dur

260x366

Tim Martin va obrir el seu primer pub el 1979. Ara ja en té més de 900, agrupats sota el nom de Wetherspoons, i factura uns 1.660 milions de lliures anuals. Però si darrerament s'ha convertit en una estrella mediàtica al Regne Unit no és per la seva activitat restauradora sinó perquè s'ha erigit en una de les veus més bel·ligerants a favor d'un Brexit dur i els mitjans compten amb ell quan cal una mica d'espectacle. Com a mínim s'ha d'admetre que predica amb l'exemple: als seus establiments ha retirat les begudes procedents de la UE. Què hi té a veure tot això amb el 'Pareu màquines'? Doncs que als seus pubs i en altres punts de distribució es pot trobar la revista 'Wetherspoon News', on, al costat de notícies sobre els bars que regenta, Martin hi posa el comentari polític. I ho fa amb una barra considerable –deu ser deformació professional– ja que a la revista imprimeix columnes senceres d'opinió d'altres diaris i ell després hi afegeix la seva molt particular i exòtica resposta. El problema és que no té cap acord amb les capçaleres afectades –'The Daily Telegraph', 'Financial Times'–, així que els rotatius als quals ha robat els articles han anunciat mesures legals. Al capdavall, part del seu negoci és sindicar continguts que repiquen altres mitjans, previ pagament. Un portaveu afirma que la capçalera té 350.000 exemplars de tirada. Si és cert, és una passada. Si és fals, aquest acte presumit li pot costar car, ja que els danys i prejudicis es calculen sempre en funció de l'abast del mitjà infractor.

La trampa és barroera. I era evident que el caçarien. Per tant, el cas ens parla de la impunitat i el menyspreu amb el qual el populisme de dretes tracta els mitjans de comunicació que intenten oferir un debat digne. Res que no coneguem de primera mà a Catalunya.