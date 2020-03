Les revistes, els digitals i la premsa comarcal en català reclamen ajuda a la Generalitat

Els editors de revistes, premsa comarcal i local i digitals demanen que la Generalitat intervingui perquè temen que les empreses del sector no puguin superar els efectes de la crisi sanitària. Entre els perjudicis que estan patint hi ha "l’aturada de l’activitat d’una part important de les impremtes, la decisió de Correus de no distribuir revistes i també el tancament dels punts de venda, biblioteques i punts de lectura". Segons consignen, els ingressos per la venda d’exemplars i per publicitat "han caigut en picat". Les empreses editores han hagut de suspendre les activitats complementàries que serveixen habitualment per quadrar els comptes de les capçaleres i atraure nous lectors.

Entre les mesures que es reclamen a la Generalitat hi ha que es facin efectius els pagaments de les subvencions del 2019 (satisfetes només en part), que s’acceleri el pagament de les campanyes publicitàries inserides l’any passat, que es faciliti la tramitació de cessions de crèdit a entitats financeres que poden oferir liquiditat als editors, la implicació de l’ICF perquè posi a disposició crèdits ràpids i que compri exemplars per destinar-los a col·lectius d’interès. A més, els editors reclamen "que planifiqui campanyes de publicitat de pagament amb criteris de discriminació positiva tenint en compte la fragilitat de les estructures de les publicacions especialitzades, de la premsa comarcal i local i els mitjans digitals i la seva menor capacitat per arribar als grans anunciants". Els editors recorden el seu paper a l’hora d’informar "de forma verídica i contrastada".

Segons el comunicat fet públic, les empreses també demanen a la Generalitat que intercedeixi davant el govern espanyol per demanar una sèrie de mesures que inclouen la condonació de la cotització de la Seguretat Social, que les publicacions digitals puguin tenir un 4% d’IVA i que Correus canviï de criteri. A més, es reclama "que les publicacions en català es beneficiïn de les campanyes de publicitat i comunicació institucional del govern espanyol a preu de tarifa en paper i digital d’acord amb la legalitat, que obliga a tenir especial cura i protecció de les llengües cooficials".

La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals agrupa les empreses editores de premsa comarcal, revistes i digitals. Tal com recorden, aquest sector dona feina a 1.500 famílies i té una facturació conjunta anual de 42,1 milions d’euros, segons dades pròpies.