El riure sàdic del carceller ressona avui al quiosc

Aquest és l'eco persistent i sinistre que se sent avui, quan un s'atansa a la premsa de Madrid. Puigdemont ha estat arrestat i està a l'espera de saber si el jutge dicta mesures cautelars. Però 'La Razón' té pressa i no podia evitar titular "Puigdemont entra a la presó", amb evident delit i enjòlit. No és pas el menys subtil. A 'Libertad Digital' –on no tenen cap rubor a anomenar Puigdemont despectivament com a "Puchi" en els seus titulars– el columnista Enrique Navarro s'extasia: "A la garjola!", titula la seva columna, on diu que "calia ser molt curt, i ja aquest fet desqualifica Puigdemont per governar fins i tot la seva comunitat de veïns, per pensar que es movia per Europa en sigil". La deshumanització continua quan el tracta com a "qualsevol dels grans criminals fugats de la història".

L'altra narrativa, esclar, és la de la violència. Periodistes de debò estan demostrant que són elements aliens a l'independentisme els qui estan intentant escalfar les manifestacions. Seguir a les xarxes Jordi Borràs és avui imprescindible per saber què passa realment al carrer. Però la premsa de Madrid seguirà amb el seu constructe, a pesar de la crida a la calma realitzada per les autoritats sobiranistes, Puigdemont inclòs. I situen de nou TV3 en el punt de mira: el sol fet de mostrar les massives marxes de repulsa és considerat ja com una crida a la violència, en el seu Matrix de postveritat. A 'El Mundo', per exemple, Losantos juga la irresponsable carta de la profecia autocomplerta: "Quan hi acabi havent víctimes en les algarades promogudes per aquestes televisions colpistes [com TV3 i La Sexta], sense les quals res podrien fer els desastrats vençuts del 'Prusés'...". Déu n'hi do, el llenguatge guerracivilista. Normal que no siguin gaire partidaris de la memòria històrica.