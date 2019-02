Un robot per ajudar a desemmascarar les mentides dels polítics

Si tenim rumbes que escombren i termomixs que cuinen purés de pastanaga, per què no podem somiar en robots que ajudin en el desagraït –però essencial– procés de contrastació? Això és al que aspira la bona gent de Chequeado, una organització argentina que es dedica a acarar les declaracions dels polítics amb els fets i que ha desenvolupat un programari capaç d'escoltar un discurs, per exemple del president Mauricio Macri, i detectar quines de les frases són susceptibles de ser verificades. Aquesta entitat ha començat a compartir el codi del seu robot Chequeabot, de manera que aquesta tecnologia es podrà fer servir en redaccions d'arreu del món. De moment, a Chequeado una de cada cinc qüestions que comproven si és certa o no prové d'un suggeriment del seu robot i la resta dels lectors i usuaris de les xarxes socials, que les transmeten. Entre els seus primers èxits, apuntar a la ministra de Seguretat, Patricia Bullrich, i la seva afirmació que el 99% dels argentins que moren per arma de foc ho fan a mans d'un civil. El portal va investigar i va demostrar que el percentatge era 10 punts més baix i, a més, que gairebé la meitat d'aquestes morts passaven en el decurs de baralles interpersonals o conflictes familiars, i no pas en robatoris amb armes, com havia suggerit la ministra. Després de la mala experiència de Mèxic, on es considera que la desinformació i les notícies falses van influir en els resultats electorals, periodistes argentins volen assegurar que no es repeteixen els mateixos errors.

La digitalització –o, més exactament, la configuració del sector derivada de la digitalització– ha comportat múltiples conseqüències negatives per als mitjans i el periodisme, fins al punt que el concepte de veritat està en crisi com feia temps que no passava. Però també és un moment d'oportunitats amb eines interessants. I això és ben verificable.