La 1 roda ‘El Continental’, sèrie ambientada als anys 20

Michelle Jenner i Álex García són els protagonistes d’ El Continental, la nova aposta de ficció de La 1 (i que també es podrà veure a Netflix). El canal públic roda aquesta sèrie, ambientada als anys 20, que agafa el nom d’una fictícia sala de festes on té lloc l’idil·li entre els dos personatges principals. Ella, una dona forta i rebel. Ell, un empresari que posa en funcionament una xarxa de tràfic d’alcohol il·legal. Al costat de les carícies, doncs, hi haurà també trets i assassinats, perquè el personatge de Jenner s’enamora perdudament d’aquest home “amb un punt dolent i fosc”, com el defineixen els creadors de la sèrie. Al darrere de les càmeres hi ha el director Frank Ariza ( Perdóname, señor i Cupido). Tot i el plantejament amorós tan gastat, el director de continguts de la cadena, Toni Sevilla, assegura que la sèrie també parla de l’empoderament que va experimentar la dona en aquella època.

A Jenner i García els acompanyen en el repartiment altres actors com Estefanía de los Santos, Secun de la Rosa, Christian Sánchez, Mariola Fuentes, Juan José Ballesta, Fernando Tejero, Eloy Azorín i Paz Vega.