Una salutació agra a la República de Catalunya

260x366 portada vanguardia 28/10/17 portada vanguardia 28/10/17

ELS DOS DIARIS de més tirada a Catalunya giren l’esquena a la República. Ho fan, però, amb tècniques diferents. En el cas d’ El Periódico, el diari obre portada amb “Rajoy avorta la DUI: eleccions el 21-D”. La foto és del final del ple de divendres al Parlament, amb el titular: “La independència parteix en dos l’hemicicle”. No hi ha un titular que informi de la proclamació en si: només se’ns diu que ja s’ha extingit i que parteix l’hemicicle. (Suposo que l’unionisme també deu partir el Parlament en dos, però en fi). La Vanguardia és més subtil. El titular de portada és “Rajoy intervé la Generalitat per convocar eleccions el 21-D” i, més en petit, es diu “El Parlament declara la independència, però no aconsegueix l’aval d’Europa”. Un fet històric com que Catalunya es declara independent ni tan sols mereix el primer titular en un diari català: només el segon i per penjar-li de seguida el fail. Els dos títols són estrictament informatius, sense cap paraula carregada d’intenció. Però en l’ordre i la jerarquia resideix, en aquest cas, el posicionament editorial.

QUI SÓN AQUESTA GENT?

Divendres a la nit, uns quants energúmens van ferir dues persones, van trencar els vidres de Catalunya Ràdio, van atacar una unitat mòbil de Betevé i van entrar agressivament en una escola on hi havia joves fent extraescolars. Tuit de l’ Abc? “Unes 1.000 persones es manifesten a Barcelona per la unitat d’Espanya”. Els mitjans catalans sí que recollien el veritable to de la manifestació, però alguns evitaven posar-hi un color polític: “Una protesta violenta causa desperfectes a Catalunya Ràdio” ( La Vanguardia ) o “Manifestació violenta davant de Catalunya Ràdio. Han trencat vidres i han bloquejat la sortida de l’emissora” ( El Periódico ). ¿Haurien obviat també el signe dels manifestants si haguessin sigut independentistes?