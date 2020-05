‘Sálvame’ organitza el seu propi concurs de cuina en ‘prime time’

Per si no n’hi havia prou amb cinc hores de Sálvame cada tarda, ara el programa tindrà també un repicó en horari de prime time, en forma de concurs de cuina. El grup Mediaset i la productora del programa, La Fábrica de la Tele, preparen La última cena, un nou espai presentat també per Jorge Javier Vázquez, encara sense data d’estrena anunciada, en què dos col·laboradors de Sálvame hauran de preparar un menú per a sis companys seus.

Ho faran, a més, contrarellotge: durant l’emissió de Sálvame tomate (l’última part del programa de tarda, de 20 a 21 h), s’anunciarà qui seran els encarregats de preparar el menú d’aquella nit. Els dos escollits començaran a cuinar al mateix plató del programa, i disposaran només del temps que transcorri fins a l’inici de l’emissió nocturna (tres hores, a tot estirar) per acabar de preparar els plats que ells mateixos hagin decidit, parar taula i vestir-se per rebre els convidats.

Durant el sopar, els sis comensals valoraran la proposta gastronòmica, l’elaboració dels plats i la presentació, com també “dos prestigiosos xefs” que donaran un veredicte “tècnic i objectiu” de l’àpat.