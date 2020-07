SalvemPolònia: seguidors del programa inicien una campanya a Twitter per reclamar-ne la continuïtat

" Perquè volem que l'Ivan Labanda pugui continuar imitant el Gabriel Rufián i el Quim Torra", "perquè el Cesc Casanovas ha de poder continuar imitant el Joan Tardà", "perquè volem que el Toni Albà continuï imitant Joan Carles I". Són alguns dels missatges que ha publicat a Twitter el compte @SalvemPolonia, un perfil gestionat per espectadors que té com a objectiu pressionar perquè el Polònia no desaparegui de TV3.

Perquè en Cesc Casanovas ha de poder continuar imitant en @JoanTarda 💪🏻 Perdoneu, però algú ho havia de dir! pic.twitter.com/lLzx0EhnQE — #SalvemPolònia (@SalvemPolonia) July 1, 2020

L'espai de sàtira política ha tancat la temporada (durant les pròximes setmanes oferirà reculls de gags, però sense continguts nous) sense saber si tornarà al setembre, ja que és un dels dos espais, juntament amb la telenovel·la Com si fos ahir, que la cadena ha assenyalat com a primeres víctimes de la seva falta de pressupost: si no arriben recursos extraordinaris del Govern aviat, TV3 no els podrà pagar.

El 'Polònia', en perill?

En una entrevista aquest dimecres a Els matins, el director de la televisió pública, Vicent Sanchis, va precisar que no està en joc la continuïtat del Polònia i del Com si fos ahir, sinó que el dubte és si podran reaparèixer al setembre, tal com estava previst, o ho faran més endavant. "Hi haurà Polònia la temporada que ve, però ara mateix no podem dir en quin mes", va assegurar Sanchis, i va detallar que, arran de la caiguda d'ingressos publicitaris provocada per la crisi del covid-19, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) preveu que aquest any disposarà de 15 milions d'euros menys dels que havia pressupostat. "A l'abril vam haver de fer un nou pla de contenció amb 15 milions menys, i 5 d'aquests 15 milions afecten els continguts. Hem agafat els programes que havíem de tornar a contractar a partir del mes de setembre i hem hagut o bé d'ajornar-los o bé de prescindir-ne", va explicar. Segons ell, la telenovel·la i el Polònia són els programes "que tenen el màxim pressupost" i, per tant, "l'única manera d'eixugar aquests cinc milions era afectar-los".

La CCMA creu que perdrà 14,5 milions d'euros pel coronavirus

"Això no és el que volem", va remarcar el director de TV3. Per això, diu, han demanat una aportació extraordinària al Govern que permeti salvar-los. "Entenem el moment que vivim, i que educació i sanitat són els problemes més grans que té ara el Govern. Però això també ens ha passat per l'impacte del covid. Hem sotmès a la consideració del Govern si entre tota la despesa que ara té, que són milers de milions d'euros, en pot agafar 3, 4, 5 o els que siguin per salvar una part de la programació que perilla, parlant només d'ajornar-la, per culpa del covid", va exposar.

Precisament, aquest dilluns els actors de Com si fos ahir van publicar un vídeo en què reclamen la continuïtat de la sèrie, que es va emetre per última vegada l'11 de març, tres dies abans de la declaració de l'estat d'alarma.