Samanta Villar torna a Cuatro per viatjar al passat dels famosos

Ja fa dues temporades que Cuatro busca la manera de millorar les seves xifres d’audiència, de moment sense gaire èxit. Amb la intenció de començar amb més bon peu aquest nou curs, el segon canal de Mediaset recorre ja des del primer dia a un dels noms que més bons resultats li ha aportat històricament, el de Samanta Villar. La periodista catalana estrena aquest dimarts, a les 22.45 h, Samanta y la vida de..., un espai en què acompanyarà personatges famosos en un viatge a la seva infància.

La cantant Ruth Lorenzo, el futbolista Cesc Fàbregas, la dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada, l’actriu Yolanda Ramos, la periodista Irene Villa i la soprano Ainoha Arteta seran els protagonistes de la primera temporada del programa. Amb cadascun d’ells, Villar emprendrà un “viatge emocional” que els portarà a reviure alguns moments clau de la seva infantesa i joventut, tant de l’àmbit personal com relacionats amb l’inici de les seves trajectòries professionals. Això els permetrà revisitar llocs que van tenir un significat especial per a ells i retrobar-se amb persones que els van marcar d’una manera o altra. Per als convidats, a més, tot plegat serà una sorpresa, ja que participen al programa sense saber exactament què s’hi trobaran.

En el primer capítol, Ruth Lorenzo reviurà l’etapa en què va viure a Utah formant part de la comunitat mormona, el seu èxit a l’edició britànica de The X Factor, la decisió de renunciar a un sucós contracte discogràfic per discrepàncies de caràcter artístic o la seva lluita contra els trastorns alimentaris.

Samanta y la vida de... es va rodar abans de l’esclat de la pandèmia de covid-19, cosa que permet que s’hi vegin imatges d’abraçades que avui en dia serien molt més complicades de rodar. De fet, en una entrevista recent del Diario de Ibiza, la mateixa presentadora reconeixia que, en les condicions actuals, no es planteja produir nous capítols.

Samanta Villar s’ha convertit en una cara clàssica de Cuatro des que hi va debutar el 2008 al capdavant de 21 días. Des de llavors s’ha especialitzat en els reportatges viscuts en primera persona, en programes com Conexión Samanta, Samanta y... i, especialment, 9 meses con Samanta, en què feia un seguiment del seu propi embaràs. Tots aquests espais es van situar entre el 8% i el 10% de quota de pantalla, per sobre dels registres habituals de Cuatro. En canvi, la seva última proposta, La vida con Samanta, emesa l’any passat, es va quedar en un 5,2%.