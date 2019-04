Santi Millán presentarà el concurs 'Adivina qué hago esta noche' a Cuatro

Santi Millán presentarà 'Adivina qué hago esta noche', un nou concurs que prepara Mediaset per al 'prime time' de Cuatro. El format, desenvolupat pel mateix grup i la productora Fremantle, es presentarà aquesta setmana al MIPTV, el festival internacional de televisió que se celebra a Canes. De moment la cadena no hi ha posat data d'estrena.

En cada entrega del programa un concursant haurà d'intentar esbrinar quin és el talent ocult d'onze persones que se li plantaran al davant. Per descobrir-ho s'haurà de basar només en l'aspecte físic i la indumentària dels convidats, algunes dades personals i les pistes que li faciliti el programa, però disposarà de l'ajuda d'un famós que intentarà donar-li un cop de mà. Mediaset ha avançat de moment els noms de Pablo Chiapella, Edurne i Dani Martínez entre les persones conegudes que participaran en l'espai.

Un cop el concursant hagi atorgat una habilitat a un dels personatges, aquest demostrarà si ho ha encertat o no exhibint el seu talent. En la primera fase del concurs, el participant guanyarà diners per cada encert. A la final tindrà l'opció de doblar aquesta quantitat i també tindrà la possibilitat de renunciar a una part del premi a canvi de simplificar la prova, però en cas que no superi el repte definitiu marxarà del programa sense res.

Amb aquest nou projecte, Millán estreny el seu lligam amb Mediaset: actualment presenta 'Got talent' a Telecinco, i properament estrenarà la sèrie 'El pueblo' a la mateixa cadena. A més, Millán també participa en la segona temporada de 'Benvinguts a la família', que s'acomiadarà de TV3 la setmana vinent.