Amazon recupera l'essència de 'No te rías que es peor' en un nou concurs que presentarà Santiago Segura

Ser capaç de mantenir les maneres mentre un grup d'humoristes intentaven fer-los riure. Era l'objectiu dels participants de l'històric concurs de Televisió Espanyola No te rías que es peor, i és també el que hauran de fer els concursants de LOL: Si te ríes, pierdes, un nou format que prepara Amazon i que tindrà com a presentador l'actor Santiago Segura.

La base del programa, doncs, és molt similar a la d'aquell espai creat per Gestmusic, emès entre el 1990 i el 1995, però el seu desenvolupament és força diferent. Per començar, en el nou projecte d'Amazon els concursants són els mateixos humoristes, que han d'aconseguir fer-se riure els uns als altres. "Només hi ha una regla: si rius, perds. El còmic que es mantingui seriós durant més temps serà el guanyador i podrà donar 100.000 euros a una organització benèfica de la seva elecció", avança Amazon. La primera temporada del programa constarà de sis capítols d'una hora, i hi participaran deu humoristes. La companyia encara no ha anunciat el nom de cap dels participants, però avança que representaran "diversos estils de comèdia, des de l' stand-up fins al món de la interpretació, l'espectacle o l'entorn digital, entre altres".

El format, produït per Endemol Shine Iberia, es basa en el programa japonès Hitoshi Matsumoto presents documental, que també es pot veure a Amazon i que ja s'ha adaptat a Mèxic i a Austràlia. La versió espanyola del programa s'estrenarà a Amazon Prime Video l'any que ve i formarà part del catàleg de la plataforma arreu del món. "Aquesta és la primera vegada que els nostres còmics s'enfronten a un desafiament com aquest: fer riure els altres mentre, al mateix temps, intenten controlar el seu propi riure", afirma Miguel Martín, showrunner d'Endemol Shine Iberia.

Per la seva banda, la cap de continguts originals d'Amazon a Espanya, María José Rodríguez, assenyala que es tracta d'un "format molt innovador a Espanya". "És un luxe poder comptar amb Santiago Segura, un gran actor i creador, sens dubte, i una peça clau en l'escena actual de la comèdia espanyola. Creiem que els membres de Prime els encantarà veure el Santiago i la resta de participants provant els seus límits per derrotar els seus rivals".