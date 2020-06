La nova reantenització s’allarga fins al 31 d’octubre

El procés de reantenització de la TDT, que en principi s’havia d’acabar avui, s’allargarà encara quatre mesos més, fins al 31 de d’octubre. És la segona vegada que l’estat espanyol arriba tard a l’hora d’alliberar el dividend digital, tot i que els motius són molt diferents. L’any 2014, quan va tenir lloc la primera reordenació de l’espectre radioelèctric, el retard va ser culpa d’una mala planificació: es va donar un termini de només tres mesos per reantenitzar un milió d’edificis i a última hora es va haver de rectificar i ajornar la data fins al 31 de març del 2015, tres mesos més tard del topall que havia fixat la Unió Europea per completar el procés. Ara les previsions semblaven més realistes, però la pandèmia del covid-19 les ha deixat en paper mullat.

Per què s’ajorna el dividend digital?

L’any 2017 la Unió Europea va marcar el dia d’avui com a data màxima per haver completat el segon dividend digital, és a dir, l’alliberament d’una part de l’espectre radioelèctric que fins ara ocupava la TDT per reservar-la per a la telefonia mòbil 5G. En compliment d’aquesta obligació, el govern espanyol va començar a activar gradualment les noves freqüències l’estiu passat, amb la previsió que aquest 30 de juny el procés hagués quedat completat. Però la declaració de l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus va impedir que durant els últims mesos es poguessin posar en marxa les freqüències que quedaven pendents i que es completés la reantenització dels habitatges afectats. Per aquest motiu, el 30 de març la secretaria d’estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, adscrita al ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, va comunicar a la Comissió Europea que no es podria complir el termini previst. La setmana passada, un cop acabat l’estat d’alarma, el consell de ministres va fixar el 31 d’octubre com a nova data límit per al dividend digital.

A diferència del 2014, en què la data del 31 de desembre ja incloïa una pròrroga de dos anys respecte al termini previst inicialment, en aquesta ocasió la UE preveia la possibilitat que els estats demanessin una extensió del calendari en casos de força major. Tot i així, països com França o Alemanya ja fa més d’un any que van alliberar el segon dividend digital.

Què falta per fer?

Moltes de les noves freqüències ja estan actives des d’abans que comencés la crisi sanitària: els centres emissors de més abast van començar a fer-les servir entre el juliol de l’any passat i el febrer d’aquest any, en funció de la zona. En aquests casos, a més, es van mantenir actives temporalment les freqüències antigues, de manera que els ciutadans poguessin seguir rebent el senyal de tots els canals tant si ja havien adaptat l’antena com si no. A Catalunya, aquest període de simulcast va començar el 14 de novembre i s’havia d’acabar el 15 de maig, però finalment s’allargarà fins al 30 de setembre, que és la nova data màxima que ha marcat el govern espanyol per apagar les freqüències antigues.

Ara bé, per als centres emissors amb un abast territorial més reduït s’havien fixat altres dates per al canvi de freqüències, i a Catalunya n’hi ha prop d’un centenar que encara no les han activat perquè ho haurien d’haver fet durant l’estat d’alarma. Aquest procés es va reprendre l’1 de juny i està previst que es completi a principis de setembre. En aquests casos, però, no hi haurà emissions en simulcast, sinó que en el moment que s’activin les noves freqüències deixaran de funcionar les velles i, per tant, els veïns d'aquella zona deixaran de rebre els canals afectats fins que no reantenitzin. La direcció general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat ofereix a la seva web una llista actualitzada amb la data prevista per a l’actuació en cada centre emissor.

Ha de reantenitzar tothom?

La major part de la població de Catalunya no es veurà afectada per aquesta reordenació de la TDT: al Barcelonès, el Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el Garraf i l’Anoia no hi ha cap canal que canviï de freqüència i, per tant, no caldrà fer res. A la resta de comarques, però, pot haver-hi més d’una dotzena de canals afectats, especialment els d’àmbit autonòmic i local. En aquestes zones, doncs, sí que caldrà actuar sobre l’antena, tot i que no tothom haurà de fer-ho de la mateixa manera: a les cases unifamiliars o a les comunitats de fins a tres o quatre veïns n’hi haurà prou resintonitzant el televisor, mentre que en els edificis més grans serà necessària l’actuació d’un instal·lador (subvencionada per l’Estat) abans de la resintonització. El moment de dur a terme aquesta actuació depèn també de cada zona: qui rebi el senyal des d’un dels centres emissors que ja emeten en simulcast té temps per fer-ho fins al 30 de setembre (tot i que és possible que ja ho hagués fet abans de l’estat d’alarma) i en els casos de canvi de canal directe el més recomanable és adaptar l’antena just després que s’activin les freqüències noves.