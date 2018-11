Una segona vida per a ‘El foraster’

“Malauradament el programa d’ahir va ser el darrer. La situació de TV3 no permet seguir amb la producció d’'El foraster'”.

Gràcies per les vostres paraules president @KRLS ! Malauradament el programa d’ahir va ser el darrer. La situació de @tv3cat no permet seguir amb la producció de @elforasterTV3 https://t.co/R6AMMj5Khx — Raimon Masllorens (@RaimonMasllo) 22 de febrer de 2018

Amb aquesta piulada, que responia a un elogi de Carles Puigdemont al capítol que s’havia dedicat al monestir de Sant Daniel, el productor executiu de Brutal Media, Raimon Masllorens, anunciava el 22 de febrer la desaparició d’'El foraster' de la graella de TV3. Però el 29 d’octubre el mateix Masllorens va fer un altre tuit, referit al mateix programa però amb un to molt diferent: “Estrenem dimecres de la setmana vinent!”

Estrenem dimecres de la setmana vinent!!! https://t.co/4WQgiyuX76 — Raimon Masllorens (@RaimonMasllo) 29 d’octubre de 2018

Entre aquests dos missatges havien passat només vuit mesos, però sobretot havia passat una cosa que ha sigut clau per salvar no només 'El foraster', sinó bona part dels programes de 'prime time' de TV3, que també es veien amenaçats per la situació financera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA): el 7 de juny, el Govern, que s’havia constituït cinc dies abans, va aprovar destinar a la Corporació una partida extraordinària de 20,4 milions d’euros, gràcies als quals la televisió pública va poder confeccionar la seva graella per a aquesta temporada. “Vaig dir que aquell era l’últim programa perquè m’ho havien dit. En aquell moment la tele estava parada, i ens van dir que no seguiríem”, explica Masllorens a l’ARA. De fet, aquella temporada, emesa entre el gener i el febrer d’enguany, havia tingut només sis capítols, la meitat de l’habitual, a causa de la fragilitat pressupostària en què es movia la Corporació des de feia ja uns quants mesos. TV3 ni tan sols la computa com una temporada independent, sinó com un apèndix de la cinquena, que s’havia emès de l’abril al juliol del 2017.

Noves comarques

En qualsevol cas, aquell moment crític ja ha quedat superat i aquest dimecres, a les 22.40 h, Quim Masferrer tornarà a aparèixer a la pantalla de TV3 amb la seva inconfusible 'pickup' taronja. 'El foraster' torna amb el compromís de trepitjar algunes de les comarques on encara no ha estat, malgrat que ha visitat gairebé 60 municipis catalans al llarg dels últims cinc anys. Així, un dels nous capítols estarà dedicat al poble de Serinyà, al Pla de l’Estany, i un altre a Pacs del Penedès, a l’Alt Penedès. Tot i així, li quedaran encara una dotzena de comarques pendents, la majoria de les quals tenen com a mínim un municipi que no arriba al miler d’habitants, el límit que es va fixar el programa per determinar quins pobles eren candidats a rebre la visita de Masferrer (tot i que, en alguns casos, el presentador s’ha aturat en poblacions que superaven per poc aquesta xifra).

L’arrencada de la sisena temporada, però, serà a la Garrotxa, una zona que 'El foraster' ja coneix. En concret, s’instal·larà durant 48 hores al poble de Santa Pau, conegut especialment pels fesols que s’hi cultiven. Masferrer hi coneixerà la Maria i el Lluís, dues persones dedicades a la producció d’aquest llegum i amb les quals mirarà d’esbrinar fins a quin punt la terra és el reflex de la gent que hi viu i la treballa. A més, el presentador, acompanyat del Fidel, afrontarà un repte inesperat a l’ermita de Santa Margarida, situada a l’interior del cràter del volcà. El Josep i el seu peculiar sistema per predir quin temps farà, l’Eddie i la seva flota de 'segways' i les històries de zombis del David seran altres protagonistes d’un programa en què el presentador pujarà, per primer cop, a un globus aerostàtic per veure el territori des de l’aire.

De moment, la nova temporada d’'El foraster' constarà de sis capítols, més una entrega especial i un resum, de manera que s’acabarà pels volts de Nadal. Però, segons Raimon Masllorens, ja s’estan rodant nous episodis que s’emetran durant el primer semestre del 2019. És la mateixa fórmula que TV3 ha seguit amb 'Cases d’algú', l’espai que ocupava aquesta franja fins a la setmana passada: el programa de Joan Maria Pou es va acomiadar després d’haver emès només sis capítols, però tornarà a principis d’any amb la segona meitat de la temporada. El motiu principal que s’amaga darrere d’aquesta estratègia de programació és el poc marge que tenien per produir els programes: TV3 no hi va poder donar llum verda fins al juny, i en aquests mesos no hi havia prou temps per rodar i editar una temporada sencera. Així doncs, s’ha optat per emetre de moment la meitat dels capítols previstos de cada format i deixar més temps per preparar la resta.

Un èxit inqüestionable

Després de cinc anys en antena i de 30.000 quilòmetres recorreguts, 'El foraster' s’ha convertit en una garantia d’èxit per a TV3, i no ha acusat el pas del temps: la temporada més vista fins ara ha sigut la quarta, amb una mitjana de 641.000 espectadors i un 21,9% de quota de pantalla. La cinquena, tot i anar a la baixa, va conservar 492.000 seguidors i va marcar un 19,6%.