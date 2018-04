Una senyora li obre la porta del cotxe a una altra senyora

260x366

Tres dels quatre diaris de Madrid –'El País', 'El Mundo' i 'La Razón'– tenen la mateixa foto de portada. ¿L'atemptat de Münster? ¿Cifuentes desencaixada intentant justificar l'injustificable, en un tema que mostra un corc classista inadmissible a la universitat? No pas. La imatge és la de la reina Letícia obrint la porta del darrere del cotxe on viatja la reina emèrita Sofia. El desglaç! La reconciliació! Sonin els violins! S'ha construït un relat tan fantasiós de la monarquia com a garant de les essències patrioteres que la premsa d'estat s'afanya a aplicar massilla a qualsevol esquerda que aparegui en el rutilant retrat que pinten. Ni tan sols la monàrquica 'La Vanguardia' obre el seu diumenge amb la intranscendent foto d'aquest teatret leticiesc amb l'oportú fotògraf al costat. "Cortesia reial", "Retrobada reial a l'hospital" i "L'exigent ofici de ser reina" són els titulars. No em molesto a atribuir-los cadascun al diari que toca perquè, francament, són intercanviables.

Sobre 'Alerta Digital'

'Alerta Digital' titulava així l'atac a Münster: "El Karma existeix! Un camió envesteix una multitud i provoca diversos morts i desenes de ferits". Ja no sé si és que s'aprofiten de la impunitat amb què el neofeixisme viu avui dia o bé busquen una denúncia per alimentar el seu deliri victimista. Per cert, fa un any avisava aquí que la web mostrava anuncis de Freixenet i Movistar. Suposava que no els cobraven però, tot i així, trobava al·lucinant que alguna marca permetés que s'exhibís la seva imatge al costat d'aquest detritus. Em van escriure aleshores des de les caves per dir-me que havien enviat un requeriment al mitjà per exigir l'eliminació del logo en un termini de tres dies. Però, un any després, encara hi ha l'anunci que dona involuntària pàtina de normalitat a aquesta web ultra. El de Movistar sí que ha desaparegut. Potser toca fitxar els advocats de la 'teleco'.