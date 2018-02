La seqüela de ‘Karate Kid’ arriba en format sèrie a YouTube

L’enemistat entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i Johnny Lawrence (William Zabka) continua viva a Cobra kai, la seqüela, en format sèrie, de Karate Kid, la pel·lícula que va fer furor als anys 80. La ficció, de 10 capítols, ha sigut produïda per YouTube Red, el servei de subscripció que encara no està disponible a Espanya. El tràiler publicat per la plataforma, que compta amb altres ficcions de producció pròpia com Step Up o Sing it, ja acumula més de dos milions i mig de reproduccions.

El títol de la sèrie, Cobra kai, fa referència a l’escola de karate on el Johnny era alumne. La reobertura del gimnàs provocarà un nou enfrontament amb el Daniel. Un dels personatges més estimats de la pel·lícula, el senyor Miyagi, no estarà present en la sèrie, ja que Pat Morita va morir l’any 2005. Segons els responsables de la ficció -Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg-, la sèrie barrejarà elements d’acció i comèdia.