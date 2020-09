¿Com serà la temporada televisiva que ens espera?

A causa de la pandèmia, la televisió encara la seva temporada més incerta i ho fa apostant per una bateria d’estrenes de ficció i programes diversos, alguns dels quals havien estat rodats abans de l’esclat del virus. Com és tradició, moltes de les cadenes estatals han presentat les seves novetats al FesTVal de Vitoria, que ha combinat els actes presencials amb els telemàtics a causa del virus.

TV3

Amb l’‘spin-off’ de Merlí però amb el retorn de ‘Polònia’ en l’aire

La gran aposta de ficció de TV3 per a aquesta temporada és l’estrena de Merlí. Sapere aude, l’ spin-off de l’èxit Merlí. Protagonitzada per Carlos Cuevas, la sèrie se centra en l’etapa universitària del Pol Rubio. La producció, que ja s’ha pogut veure a Movistar+, que és qui va posar en marxa la sèrie, s’estrena a la televisió pública el dilluns 14 de setembre, mantenint així la primera nit de la setmana com el dia de la ficció pròpia.

Aquesta tardor també està prevista l’estrena de Buga Buga, una altra producció pròpia que es va començar a rodar aquest estiu. Es tracta d’una sèrie de capítols de 20 minuts ambientada en una bugaderia que serveix de nexe d’unió per a diferents històries independents. El projecte va ser un dels cinc seleccionats l’any passat en la segona convocatòria de formats innovadors per al canal 33, però finalment veurà la llum a través del canal principal de Televisió de Catalunya, tal com ha passat amb altres programes sorgits de la primera edició d’aquesta crida, com ara Per què volen els avions? o Coolhunter s.

També en l’àmbit de ficció, TV3 ha anunciat que el 27 de setembre torna a la graella de sobretaula Com si fos ahir, després de sis mesos d’absència arran de la crisi del coronavirus. Finalment, la incertesa que feia témer una cancel·lació s’ha resolt positivament i la telenovel·la tornarà amb un programa especial addicional en què es recordarà en quin punt es va quedar la ficció. En canvi, el programa que no té data de retorn, almenys de moment, és Polònia, un dels damnificats de la crisi econòmica de TV3, agreujada per la davallada d’ingressos publicitaris fruit del coronavirus. Des de la direcció s’ha assegurat que la intenció és continuar amb el programa satíric i s’ha avançat que podria tornar a partir del novembre.

La 1

TVE aposta per un ‘Merlí’ propi, la sèrie ‘HIT’

Aquesta temporada, TVE ha decidit entrar en la guerra per la franja matinal amb un nou programa, La hora de la 1, presentat per Mònica López, que els últims dotze anys ha sigut la cap de meteorologia de la cadena. La posada de llarg del nou espai serà aquest dilluns.

A banda de les novetats en la franja matinal, RTVE també es reserva algunes sorpreses en l’àmbit de ficció. La corporació ha aprofitat diverses trobades del sector, com el Festival de Màlaga i el FesTVal de Vitoria, per presentar en societat el que vol que sigui el seu gran èxit de ficció d’aquest any, HIT. Es tracta d’una espècie de versió pròpia de Merlí : Hugo Ibarra Toledo, l’acrònim del qual és HIT, arriba a l’Escola Anne Frank per insuflar aire fresc i motivar tant el claustre de professors com els alumnes. La convivència al centre és insostenible i l’Ester, la directora, confia que el singular mètode de HIT, més centrat en la intel·ligència emocional que en la curricular, serà capaç de redreçar la situació. Com a Merlí, i altres sèries juvenils, la idea és tractar qüestions que afecten els joves, com les xarxes socials, el sexe, les drogues i altres addiccions.

Una altra de les novetats de la temporada és La primera pregunta, un espai de debat presentat per Lluís Guilera i María Gómez, que intentarà competir el dissabte a la nit amb el Preguntes freqüents i La Sexta noche, dos formats ja consolidats.

Telecinco

Més ‘talents’ i una cartera de ficcions per estrenar

A falta de Gran Hermano VIP i Supervivientes, que no tindran noves edicions fins al 2021 en principi, Telecinco confia bona part de la seva sort a Idol kids, una altra reinterpretació dels talents musicals infantils. El nou format s’estrena aquest dilluns i té l’objectiu de suplir el buit deixat per La Voz kids, ara a Antena 3. El principal reclam de la nova proposta és un jurat encapçalat per Isabel Pantoja, que està acompanyada per Edurne i Carlos Jean. El concurs té la missió de fer front a la telenovel·la Mujer, el gran èxit estiuenc d’Antena 3, sobretot a nivell estatal. El concurs musical estava previst per a la primavera, però es va haver d’endarrerir a causa de la pandèmia.

A banda del concurs, la cadena té en la seva cartera diverses ficcions encara pendents, tot i que gràcies a l’acord amb Amazon ja s’han pogut veure a la plataforma. És el cas de Madres, sèrie protagonitzada per Belén Rueda sobre un grup de mares que es troben en un hospital, el centre on els seus fills reben tractament. També estan en la mateixa situació Caronte, en la qual Roberto Álamo interpreta un expolicia que ha passat una temporada a la presó per un crim que no va cometre, i Desaparecidos, un drama sobre una unitat policial especial dedicada a localitzar desapareguts.

Antena 3

Més entreteniment familiar i ficció

Els dos vectors de la programació d’Antena 3 d’aquesta tardor seran els concursos i les sèries de producció pròpia. La cadena ha anunciat una versió amb famosos de ¿Quién quiere ser millonario?, presentat per Juanra Bonet i amb concursants com David Broncano, Xavier Sardà i Boris Izaguirre. També tornarà amb concursants populars El juego de los anillos. L’altra gran aposta és Mask singer: Adivina quién canta, adaptació del format que ha triomfat als Estats Units. El concurs consisteix en descobrir la identitat dels cantants famosos que s’amaguen darrere de disfresses estrafolàries. També en l’àmbit de l’entreteniment hi haurà nova temporada de La Voz i la recta final de la vuitena edició de Tu cara me suena, interrompuda quan va esclatar l’emergència sanitària del covid.

Pel que fa a les sèries de producció pròpia, un dels camps prioritaris d’Atresmedia, la cadena ha anunciat l’estrena d’ El nudo i La valla, dues produccions que ja s’han pogut veure a Atresmedia Player Premium, el servei de streaming de pagament del grup.

La Sexta

Continua l’aposta per la informació

La principal estrena de la cadena és Natural, un espai de reportatges liderat pel periodista Jalis de la Serna. En total seran 8 reportatges inèdits centrats en el medi ambient i les conseqüències del canvi climàtic que passen més desapercebudes, com ara la desaparició dels pardals o l’arribada d’espècies invasores. A falta de més novetats, aquesta setmana ja ha tornat a la graella Aruseros i avui serà el torn de Cristina Pardo i el seu Liarla Pardo.

Cuatro

Una programació de continuïtat i sense gaires canvis

La graella de tardor de Cuatro presenta poques novetats. La cadena ha anunciat el retorn de clàssics de la casa com Gipsy kings o Cuarto milenio i la tercera temporada de The good doctor.

Una de les novetats és la incorporació de Carme Chaparro a Mujeres al poder, l’espai en què diferents dones expliquen els seus triomfs professionals i personals. Chaparro aterra al programa després la cancel·lació de Cuatro al día.