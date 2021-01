L'exitosa sèrie 'El col·lapse' arriba aquest dilluns a TV3

És una de les sèries més vistes i més ben valorades dels últims mesos a França. El col·lapse, que es va estrenar el 2019 al país veí, descriu amb cruesa i realisme l’hipotètic col·lapse econòmic i general de la societat actual. La sèrie s’inspira en les teories de la col·lapsologia, que alerta d’una conjunció fatal de factors polítics, sanitaris, mediambientals i energètics com a agents destructors de la societat. Es tracta d’una producció de vuit episodis, els dos primers de la qual arriben aquest dilluns a les onze de la nit a TV3.

Una de les peculiaritats de la ficció és que cada capítol està rodat en un únic pla seqüència i relata una història independent que presenta personatges en situacions i localitzacions molt diferents. Tots tenen en comú que el món s’ensorra al seu voltant. La càmera segueix els personatges a un ritme frenètic i transmet els seus sentiments: el desconcert, l’estupefacció, l’angoixa, la desesperació per sobreviure. A través dels seus ulls, l’espectador viurà l’ensorrament del sistema des de diferents punts de vista i podrà veure com reaccionen en situacions extremes en què hi ha la supervivència en joc.