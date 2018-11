La nova sèrie espanyola de Netflix serà un drama sobrenatural

Netflix prepara una nova sèrie produïda a Espanya. Es titularà 'Alma' i serà un drama sobrenatural orientat al públic adolescent. Al capdavant del projecte hi haurà Sergio G. Sánchez, director d''El secreto de Marrowbone' i guionista de pel·lícules com 'L'orfenat' i 'Lo imposible', que és el creador i director de la ficció. Sánchez, a més, n'escriurà els guions juntament amb T eresa de Rosendo i Paul Pen. Belén Atienza, Sandra Hermida i Jesús de la Vega actuaran com a productors.

La sèrie pren el nom de la seva protagonista, l'Alma, una noia que, després de sobreviure a un accident d'autobús en què moren la majoria dels seus companys de classe, es desperta sense cap record del seu passat. "Els seus pares li semblen estranys i casa seva és un lloc ple de secrets i misteris. Té una sensació creixent que al seu voltant tothom menteix per convertir-la en algú que no és", explica Netflix. Per això, la noia, que se sent atrapada en un món que no és el seu, intentarà descobrir què va passar abans de l'accident "abans que la seva identitat veritable desaparegui per sempre".

"'Alma' explora els meus temes preferits: el viatge de la infància a la maduresa, el llindar entre la vida i la mort, l'espai emocional on la fantasia es troba amb la realitat", diu Sánchez, que assegura que aquesta sèrie li permetrà "expandir la narració amb trames amb moltes capes interconnectades i amb un espectre de caràcters més ampli". "Serà molt emocionant donar vida a aquest univers tan ric", afegeix el director.

La ficció constarà de deu capítols de 50 minuts, i està previst que s'estreni durant l'any 2020.

El catàleg de sèries espanyoles d''Alma' es va inaugurar amb 'Las chicas del cable', a la qual aquest any s'ha afegit 'Élite'. També estan en procés de producció 'A pesar de todo', 'Alta mar', 'Sky rojo', 'White lines' i 'Hache', a més de 'Paquita Salas' i 'La casa de papel', que van fer el salt a la plataforma de 'streaming' després d'haver-se estrenat a Atresmedia.