Una sèrie narrarà l'impacte social de la Ruta del Bakalao

La productora del guionista i director Rodrigo Sorogoyen ( El reino, Madre, Que Dios nos perdone) està a punt d’estrenar aquesta setmana Antidisturbios a Movistar, però ja té un altre projecte en marxa, en un estadi inicial. Es titula La ruta i mostrarà l’anomenada Ruta del Bakalao que va triomfar als anys 80 i 90, quan València va ser la capital de l’oci nocturn gràcies a la combinació de discoteques amb música màquina i l’auge de drogues com ara l’èxtasi. Chimo Bayo va ser un dels màxims exponents d’aquest moviment que va depassar la mera qüestió musical i la sèrie vol explorar l'impacte que va tenir en tota una generació.

La ruta se centrarà en uns joves que busquen el seu lloc al món. Un dels membres de la colla descobrirà que té un do per fer de DJ, però aquest viatge iniciàtic els posarà a tots a prova. La sèrie està creada per Borja Soler, que exercirà de codirector, i Eduardo Villanueva en serà el productor. La sèrie s’estrenarà a Atresplayer Premium, en primera instància. De moment, no hi ha repartiment confirmat.