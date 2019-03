Les sèries allarguen la seva vida amb pel·lícules ‘spin-off’

“Sis temporades i una pel·lícula” ( Six seasons and a movie ), suplicaven els seguidors de Community quan a finals del 2011 -en plena tercera temporada- la NBC va anunciar que deixava la sèrie en uns llimb momentanis. El mantra, extret d’un dels capítols de la comèdia, era l’expressió de la resistència dels fans a una cancel·lació que durant anys va planar sobre la sèrie i que, gràcies a la tossuderia dels seguidors, no es va materialitzar fins que no es va emetre la sisena temporada, després d’un rescat in extremis gràcies a Yahoo! Screen. La pel·lícula, de moment, no s’ha fet realitat, però altres sèries sí que s’han aferrat als llargmetratges com el seu últim alè de vida. La setmana passada es feia oficial que la pel·lícula preqüela de Los Soprano, Newark, s’estrenarà el 25 de setembre del 2020, més de tretze anys després que la HBO digués adeu a una de les seves sèries més aclamades, de la qual va emetre sis temporades.

En una època en què molts creadors parlen de les seves sèries com a pel·lícules, no sembla estrany que la ficció serielitzada recorri al llargmetratge com a vehicle per acomiadar-se definitivament. El film de Los Soprano és un dels més esperats, però Downton Abbey, Breaking bad, The walking dead, Deadwood o, fins i tot, Scooby Doo també n’estan preparant. Abans també ho van fer d’altres: Sexe a Nova York és un dels exemples més clars. Tot i les garrotades que van rebre de la crítica, es van estrenar dues cintes que recuperaven l’univers de Carrie Bradshaw i les seves amigues. Sarah Jessica Parker tenia previst perpetrar una tercera pel·lícula, que finalment s’ha cancel·lat.

Noves visions d’un mateix món

Newark, la pel·lícula sobre els Soprano, serà una preqüela protagonitzada per Michael Gandolfini, fill de James Gandolfini, que interpretarà una versió jove de l’icònic paper que va fer el seu pare. El film s’ambientarà en la dècada dels anys 60, quan Newark (població de l’estat de Nova Jersey) era escenari d’enfrontaments entre afroamericans i italoamericans. Segons ha explicat David Chase, creador de la sèrie i guionista del film, s’explorarà la infància de Tony Soprano. “La màfia era una cosa molt més refinada, en aquell moment, tant per la manera de vestir com per la forma d’actuar. Aquestes tradicions les seguien de manera molt lliure els personatges de la sèrie. Llavors no eren homes que anessin en xandall”, explica. A més del jove Gandolfini, el repartiment comptarà amb actors com Alessandro Nivola (que serà Dickie Moltisanti), Ray Liotta i Vera Farmiga.

Un dels primers spin-off que arribaran serà la que recupera els protagonistes de Downton Abbey, que s’estrenarà el 20 de setembre d’aquest any. La ficció s’ambientarà en la tardor del 1927, un any i mig després dels esdeveniments de l’últim episodi, i ressuscitarà tots els seus personatges originals, fins i tot el de Lady Grantham, a qui dona vida Maggie Smith, que amb 84 anys segueix sent incombustible. Julian Fellowes, creador de la sèrie, no s’hi ha posat per poc i la pel·lícula -o esdeveniment, com solen anomenar-ho els anglosaxons- s’estrenarà en cinemes en lloc de la ITV, la seva cadena original.

Molt menys lligat està el projecte per donar una vida extra a Breaking bad. Tot i que Vince Gilligan, el creador de la sèrie, ja ha confirmat la pel·lícula, el rodatge encara no ha començat. La setmana passada Aaron Paul va assegurar durant una intervenció al Sun Valley Film Festival que estava obert a recuperar el personatge de Jesse Pinkman, que després de la mort de Walter White seria l’únic protagonista possible. Curiosament, Breaking bad, que només fa cinc anys que va acabar, ja té un spin-off, tot i que en format de sèrie, Better call Saul. Un dels pocs detalls que sí que estan confirmats és que la pel·lícula es podrà veure abans a Netflix que a AMC, la cadena que va veure néixer la sèrie. De fet, la plataforma de streaming va ser un actor fonamental perquè Breaking bad -que va arrencar amb audiències baixes- guanyés popularitat, ja que molts espectadors la van recuperar quan els episodis van passar a estar disponibles a Netflix. Quan la sèrie va guanyar l’Emmy a millor drama l’any 2013, Gilligan va reconèixer en el seu discurs el paper de Netflix en la supervivència de la sèrie.

Fer una pel·lícula que doni pau als espectadors que van veure marxar abans d’hora les seves sèries preferides és, a vegades, una fita difícil d’aconseguir. És el cas de Deadwood, el western de la HBO cancel·lat el 2006. Des de llavors, el creador, David Milch, promet un llargmetratge que serveixi com a conclusió de la sèrie. Després de molt temps donant tombs, la HBO va confirmar ahir que la pel·lícula s’estrenarà el 31 de maig als Estats Units i l’1 de juny a Espanya.

En una indústria instal·lada en l’etern reciclatge, les pel·lícules spin-off de sèries de culte empenyen per convertir-se en la nova tendència televisiva.