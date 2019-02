Les noves comèdies romàntiques disparen contra Sant Valentí

Fa una dècada parlar de comèdies romàntiques, ja sigui a la televisió o al cinema, era sinònim d’ensucrament, trames previsibles i tòpics masclistes. La mala fama va fer que els grans estudis cinematogràfics les desterressin dels seus plans de futur. Pràcticament desaparegudes de la gran pantalla, les comèdies romàntiques han trobat refugi en la televisió, que, amb l’auge de la 'peak TV' i l’eclosió de les plataformes online, ha decidit subvertir el gènere. En aquesta nova etapa, els gran gestos romàntics –com els que podia fer Ted Mosby a 'Cómo conocí a vuestra madre'– ja no tenen lloc: les històries són més brutes i realistes, amb personatges que fugen de la idealització, i on el final no necessàriament busca el “van ser feliços per sempre”.

Els protagonistes de les noves comèdies romàntiques són essencialment disfuncionals, amb una motxilla carregada de les problemàtiques més diverses, des d'alcoholisme fins a trastorns mentals, com depressió o trastorn límit de la personalitat. Mentre que les sèries que s’han quedat estancades en el format tradicional no han sobreviscut –'A to Z' o 'Manhattan love story' van ser fulminades pocs capítols després d'estrenar-se–, les que han optat per insuflar mala bava i sarcasme han revitalitzat un gènere que feia anys que es donava per mort.

'Catastrophe’

D’una relació esporàdica a muntar una família

651x366 La Sharon i el Rob són els protagonistes de la comèdia 'Catastrophe' / Movistar+ La Sharon i el Rob són els protagonistes de la comèdia 'Catastrophe' / Movistar+

Aquesta sèrie britànica, de la qual Movistar+ està emetent l’última temporada, és podria definir com una comèdia en càmera ràpida, ja que el Rob i la Sharon passen de ser amants esporàdics a construir una família en temps rècord. Ella és una mestra irlandesa que viu a Londres i ell un publicista nord-americà de visita per negocis a la capital britànica. Després d’una relació de sis dies i una separació amistosa, ella descobreix que està embarassada. Contra tot pronòstic, la parella decidirà continuar la seva història i construir una família.

Creada per Sharon Horgan i Robert Delaney, que comparteixen noms amb els protagonistes, 'Catastrophe' és l’anti comèdia romàntica, en què res passa quan hauria de passar segons els cànons del gènere. En la seva última temporada, la sèrie explora la recaiguda en l’alcohol del Rob i quin paper juga el sexe en les relacions de llarga durada.

‘Crazy ex-girlfriend’

Una mirada irònica (i musical) als tòpics del gènere romàntic

651x366 A la sèrie 'Crazy ex-girlfriend', la Rebecca creu que trobar l'home de la seva vida és la solució als seus problemes / The CW A la sèrie 'Crazy ex-girlfriend', la Rebecca creu que trobar l'home de la seva vida és la solució als seus problemes / The CW

En plena emissió de la seva última temporada als Estats Units, 'Crazy ex-girlfriend', que aquí es pot veure a Netflix, és una comèdia musical que va néixer específicament per posar en qüestió els tòpics de la comèdia romàntica: la seva cocreadora i protagonista, Rachel Bloom, explica que un dels seus objectius quan va escriure el guió era qüestionar la idea que l’amor és la solució a tots els problemes. Ella interpreta la Rebecca, una advocada brillant de Nova York que, després de trobar-se el seu exnòvio pel carrer, decideix travessar mig país per seguir-lo i reconquistar-lo. Deixant enrere tota la seva vida, s’instal·la a West Covina (Califòrnia) amb l’esperança de seduir-lo i aconseguir la vida perfecta i sense problemes que sempre ha somiat. La sèrie és el viatge d’autodescobriment de la Rebecca, amanit amb cançons que, entre molts altres temes, tracten la dictadura de l’aparença física, la dependència emocional, la solitud o les malalties mentals.

“En la nostra cultura utilitzem l’amor com si ens hagués de salvar, ens diuen que tot anirà bé un cop trobem la persona adequada. I això no és veritat. Vagis on vagis, sempre hi seràs tu, i un cop passi el primer moment d’enamorament, que et fa pensar que tot anirà bé, et quedaràs tu amb tu mateix”, explica la sòcia de Bloom, Aline Brosh McKenna, guionista de comèdies com 'El diable es vesteix de Prada'.

‘You’re the worst’

Dues persones menyspreables condemnades a entendre’s

651x366 La Gretchen i el Jimmy tenen una relació disfuncional a 'You're the worst' / FXX La Gretchen i el Jimmy tenen una relació disfuncional a 'You're the worst' / FXX

El Jimmy i la Gretchen, protagonistes de 'You're the worst', tenen l’especialitat de fer sentir incòmodes les persones que tenen al voltant, són egoistes i tenen hàbits poc saludables. Potser perquè són igual de menyspreables estan condemnats a entendre’s quan es coneixen en un casament del qual ell ha sigut expulsat. Durant cinc temporades –l’última s’està emetent ara als Estats Units–, la sèrie ha seguit la relació d’amor i excessos d’aquesta parella evitant caure en la superficialitat i mostrant sense embuts la depressió que pateix ella.

‘You me her’

Una comèdia romàntica per als temps del poliamor

651x366 'You me her' explora les relacions poliamoroses / Netflix 'You me her' explora les relacions poliamoroses / Netflix

Els nous models de relacions sentimentals també entren en les comèdies romàntiques: 'You me her', que estrenarà la quarta temporada el 9 d’abril, és una 'sitcom' sobre una relació poliamorosa, la que mantenen el Jack i l’Emma, un matrimoni de classe mitjana, i l'Izzy, una estudiant universitària que treballa esporàdicament com a noia de companyia.

Com amb la majoria de les noves comèdies, John Scott Shepherd, el creador de 'You me her', confessava que quan va escriure la sèrie, i en especial la segona temporada, ho va fer tenint al cap la pregunta “què passa quan la pel·lícula romàntica s’acaba?”.