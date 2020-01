Un curs amb sèries més LGTBI que mai

Batwoman, el retorn de The L Word, Work in progress, Euphoria i The politician són algunes de les sèries que s’han estrenat el 2019 i que han convertit aquest any en el de més representació LGTBI a la petita pantalla, segons l’ Aliança Gai i Lesbiana contra la Difamació (GLAAD ). Al seu últim informe sobre la indústria televisiva –el corresponent al curs 2019-2020–, l’associació assenyala que la ficció anglosaxona en la televisió en obert ha arribat al 10,2% de personatges regulars pertanyents al col·lectiu, un augment de gairebé un punt i mig respecte a l'any anterior. De fet, amb aquesta xifra la indústria compleix el compromís que GLAAD li va exigir per al 2020.

La ‘síndrome de la lesbiana morta’: a les sèries acaben castigades sense final feliç

Aquesta tendència no és exclusiva de la televisió anglosaxona i també ha tingut un reflex en la producció espanyola. Merlí: sapere aude, la gran aposta juvenil de Movistar+ d'aquest any, té un protagonista bisexual –el Pol (Carlos Cuevas)– i uns quants secundaris gais. Una altra sèrie de la plataforma que opta per la diversitat és Skam España, que va dedicar la seva segona temporada a la bisexualitat femenina a través del personatge de la Cris (Irene Ferreiro García). Les televisions en obert també s’han adonat de la importància de comptar amb un ventall de personatges que sigui un retrat acurat de la diversitat de la societat. L’exemple més clar és la sèrie diària Amar es para siempre, d’Antena 3, i la parella formada per Luisita i Amelia. El furor per la seva història d’amor ha comportat que Atresplayer Premium, la plataforma de pagament d'Atresmedia, rodi #Luimelia, una minisèrie de capítols de vuit minuts que mostrarà la relació de les dues noies al 2020, comparant-la amb la del 1977, any en què transcorre la sèrie original .

Netflix, la plataforma més 'gayfriendly'

651x366 Cobie Smulders a 'Stumptown' / HBO Cobie Smulders a 'Stumptown' / HBO

G LAAD, que analitza la presència LGTBI a la televisió des de fa 24 anys i elabora un informe anual des d'en fa 15, ha comptabilitzat els personatges que apareixen a les sèries que s’han estrenat, s’han emès o s’emetran entre el juny del 2019 i el maig del 2020. Del total de 879 personatges habituals que apareixen en sèries de prime time de cadenes en obert, 90 són LGTBI. En el cas de la televisió per cable, la xifra puja fins als 121 personatges habituals, a més de 94 rols recurrents. Pel que fa a la programació de les plataformes per streaming –Netflix, Amazon i Hulu–, GLAAD ha compatibilitzat 109 personatges LGTBI habituals, un augment de 34 papers respecte a l'any anterior.

Per poder trencar barreres i prejudicis són necessaris creadors que apostin per una ficció inclusiva i, en aquest sentit, GLAAD té molt clars quins han sigut els noms clau d'aquest curs. Showrunners i activistes de la comunitat LGTBI com Greg Berlanti, Lena Waithe, Ryan Murphy i la totpoderosa Shonda Rhimes són responsables del 14% del total dels personatges LGTBI de la televisió gràcies a les 22 sèries que sumen entre tots quatre.

Entre els exemples positius d'aquest curs que destaca GLAAD pel que fa a la televisió en obert hi ha 911: Lone star, un spin-off de 911, de Ryan Murphy, que s'estrenarà als Estats Units el 20 de gener. Aquest serial sobre bombers ha fet història fitxant Brian Michael Smith, el primer home transgènere negre que s'ha convertit en protagonista d'una sèrie de televisió en obert. Una altra de les ficcions que lloa l'informe és Stumptown, que als EUA s'emet a l'ABC i aquí a la HBO. Protagonitzada per Cobie Smulders, la Robin de Cómo conocí a vuestra madre, se centra en la vida d'una veterana de guerra bisexual que treballa com a investigadora privada.

651x366 'Pose', de Ryan Murphy / HBO 'Pose', de Ryan Murphy / HBO

En el món de l' streaming hi ha un clar guanyador pel que fa a la representació LGTBI, Netflix. La plataforma es converteix en el servei més gayfriendly amb 121 personatges LGTBI, que apareixen en sèries com The politician, que té un protagonista bisexual i diversos secundaris del col·lectiu, com el personatge del James, interpretat per l'actor trans Theo Germaine (també present a Work in progress). Entre els plans de futur del servei hi ha continuar apostant per sèries inclusives, com AJ and the Queen, el primer projecte de ficció de RuPaul, el comandant d'un dels fenòmens queer més destacat de la televisió, RuPaul's Drag Race. A la nova sèrie, l'artista interpreta la drag queen Ruby Red, que viatja a través dels EUA de club en club. En contrast amb les xifres de Netflix, Hulu –que forma part de Disney– té 24 personatges LGTBI i Amazon només 8.

Tot i que hi ha hagut millores en la representació de la comunitat transgènere, GLAAD remarca en l'informe que encara queda molt camí per recórrer. En aquest sentit, assenyala que només dues sèries, Pose i The L Word: Generation Q, sumen un quart del total dels papers trans. "És important assenyalar que els personatges transgènere apareixen en 28 sèries de televisió en obert, per cable i streaming. Si una d'aquestes es cancel·lés, tot el mapa de personatges trans canviaria significativament", explica Nick Adams, director de representació trans a GLAAD.

Malgrat les bones dades del 2019, l'aliança ha desafiat la indústria a aconseguir que el 2025 el 20% dels seus personatges habituals siguin LGTBI i a comprometre's que en dos anys la meitat dels seus personatges no heterosexuals no siguin blancs