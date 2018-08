Les sèries espanyoles que arribaran durant la tardor

S’acosta l’inici de la temporada televisiva i les cadenes comencen a promocionar les noves sèries amb què competiran aquesta tardor. Aquests són alguns dels títols de ficció que, si no hi ha canvis, s’incorporaran a la programació durant les pròximes setmanes.

‘El Continental’

TVE proposa una història de gàngsters al Madrid dels anys 20

Després de la bona acollida que va tenir (si més no entre la crítica) 'La otra mirada', La 1 tornarà a mirar cap als anys 20 a 'El Continental', la seva principal aposta de ficció per a aquesta tardor. La sèrie pren el nom d’una sala de festes madrilenya en decadència que es reconverteix en una destil·leria il·legal d’alcohol. Álex García serà el cap d’aquesta xarxa mafiosa i Michelle Jenner la filla de l’amo del local, una noia amb un caràcter molt fort i que no es resigna a tenir un paper secundari. Entre ells dos naixerà una complicada història d’amor. Roberto Álamo, Juan José Ballesta, Alexandra Jiménez i Antonio de la Torre també formen part del repartiment de la ficció.

A banda d’'El Continental', TVE té pendent d’estrenar, des de fa més d’un any, 'Derecho a soñar', una sèrie d’advocats d’emissió diària. La pública també prepara el drama mèdic 'Hospital Valle Norte' i les adaptacions literàries 'Monteperdido' i 'Promesas de arena'.

‘Vivir sin permiso’

José Coronado i Álex González, enemics a Telecinco

Telecinco ha recuperat la parella protagonista d’ 'El Príncipe', José Coronado i Álex González, per liderar 'Vivir sin permiso', on interpretaran dos personatges enfrontats. Coronado donarà vida a un narcotraficant que s’ha convertit en l’empresari més poderós de Galícia. Quan li diagnostiquen Alzheimer intentarà ocultar-ho mentre busca un successor. Això obrirà una lluita pel poder entre els seus dos fills legítims i el seu afillat (González), un advocat brillant que, en sentir-se apartat, posarà en marxa un pla despietat per aconseguir el poder. A banda dels dos personatges principals, també participaran en la sèrie Àlex Monner, Ricardo Gómez, Claudia Traisac i Carlos Hipólito, entre d'altres. Tot i que encara no ha debutat, 'Vivir sin permiso' ja té garantida la renovació.

També està previst que el primer canal de Mediaset estreni aviat 'Secretos de estado', una ficció sobre corrupció política amb Emmanuel Esparza com a protagonista. La cadena prepara, a més, les comèdies 'Señoras del (h)AMPA' i 'El pueblo', i la policíaca 'Brigada Costa del Sol'.

‘Presunto culpable’

Antena 3 investiga una desaparició al País Basc

Miguel Ángel Muñoz és el protagonista de 'Presunto culpable', un 'thriller' que Antena 3 estrenarà previsiblement durant les pròximes setmanes. L’actor es posarà en la pell d’un investigador que ha de tornar al poble del País Basc on va néixer i d’on va fugir fa sis anys arran de la misteriosa desaparició de la seva nòvia. Ell va ser el principal sospitós, però el cas va quedar sense resoldre i ara s’hi haurà de tornar a enfrontar. Muñoz estarà acompanyat, entre d'altres, per Irene Montalà, Elvira Mínguez, Teresa Hurtado, Tomás del Estal i Alejandra Onieva.

Entre les novetats que Antena 3 portarà a la graella pròximament hi ha també 'Matadero', un 'thriller' amb tocs d’humor negre, amb Pepe Viyuela com a protagonista, sobre el propietari d’un escorxador que importa carn de mala qualitat però fa xantatge al seu cunyat veterinari perquè faci els ulls grossos. Més endavant arribaran també 'Toy boy', sobre un 'stripper' implicat en una trama criminal, i '45 revoluciones', un musical ambientat als anys 60.

‘Arde Madrid’

Movistar+ estrenarà a Sant Sebastià la nova proposta de Paco León

Els criats d’Ava Gardner durant els anys bojos que va viure a Madrid, a principis dels 60, són els protagonistes d’'Arde Madrid', una arriscada proposta de Movistar+, rodada en blanc i negre, que s’estrenarà a finals de setembre al festival de cinema de Sant Sebastià. Paco León (que ha creat la sèrie amb Anna R. Costa) encapçala el repartiment al costat d’Inma Cuesta, mentre que Debi Mazar es posa en la pell de Gardner.

La plataforma de Telefónica també estrenarà a Sant Sebastià 'Gigantes', que té una premissa molt similar a 'Vivir sin permiso': José Coronado hi interpreta un narcotraficant que ha educat els seus fills en un clima de violència extrema, i ara els tres joves (Daniel Grao, Isak Férriz i Carlos Librado) inicien una lluita fratricida pel poder. 'El embarcadero' (que es presentarà a l’octubre a Canes) és una altra de les novetats que prepara Movistar+.

‘Élite’

La nova sèrie espanyola de Netflix presenta un conflicte de classes entre joves

540x306 Els protagonistes d''Élite' / NETFLIX Els protagonistes d''Élite' / NETFLIX

Netflix també té a punt una nova sèrie original produïda a Espanya: a 'Élite' tres nois de classe baixa són admesos a l’institut més exclusiu del país, on estudien els fills de les famílies més riques. El xoc sociocultural que provocarà aquesta situació desembocarà en un assassinat. Netflix prepara altres sèries a l’Estat, com 'Sky rojo' i 'Hache', però no veuran la llum aquesta temporada.