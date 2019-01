5 sèries espanyoles que marcaran la ficció televisiva del 2019

La irrupció dels serveis de 'streaming' en la ficció espanyola i el naixement d’Atresmedia Studios, la productora del grup Planeta per a tercers, auguren un 2019 carregat de sèries estatals que volen fer un pas més en l’audiovisual local. En lloc de fer-se la competència, plataformes i televisions tradicionals s’alien per crear productes que segueixen les pautes de les ficcions internacionals. Un dels primers fruïts de la col·laboració entre aquests nous actors l’hem pogut veure a finals del 2018 –la comèdia 'Pequeñas coincidencias', d’Amazon i Atresmedia Studios–, però l’any que comencem serà el de la confirmació d’aquesta tendència. Fem un repàs d’alguns dels projectes espanyols més esperats de l’any.

‘El embarcadero’

La gran estrena de Movistar+ per a aquest gener –arriba el divendres 18– ve de la mà d’Atresmedia Studios. La sèrie ha sigut creada per l’actual 'showrunner' estrella de la ficció espanyola, Álex Pina, responsable de 'La casa de papel'. Al costat d’Esther García Lobato i a partir d’una idea de Sonia Martínez, Pina ha construït un 'thriller' amb aires de drama romàntic sobre una dona, l’Alejandra (Verónica Sánchez), que rep la notícia que el seu marit, l’Óscar (Álvaro Morte), s’ha suïcidat. Si la notícia no fos prou impactant, descobrirà que l’home tenia una altra dona, la Verónica (Irene Arcos), i una filla amb les quals vivia a l’Albufera. En el seu intent de trobar respostes, l’Alejandra es farà passar per una altra persona per establir una amistat amb la Verónica.

‘Matadero’

L’han definit com el 'Fargo' ibèric. Després de l’èxit de crítica de 'Fariña', Antena 3 es torna a endinsar en el gènere del 'thriller' sobre el Francisco (Antonio Garrido), un empresari de Torrecillas, un poble de Castella, que es dedica a importar porcs de baixa qualitat i barats des de Portugal per després vendre’ls. El que no sap ell és que alguns dels animals porten droga amagada als seus estómacs. A l’escorxador del Francisco hi treballa el seu cunyat, l’Alfonso (Pepe Viyuela), un veterinari dèbil i covard que està fart de mirar cap a un altre cantó quan signa els certificats dels animals. La sèrie, produïda per Diagonal TV, serà una de les primeres estrenes per a aquest any de la televisió privada, que tot i no haver dit la data de llançament ja ha començat a promocionar-la.

‘Vota Juan’

Fins ara el canal TNT no tenia entre les seves prioritats la producció pròpia –l’any 2010 va estrenar la seva única sèrie autòctona fins ara, 'Todas las mujeres'–. Sembla, però, que ara la cadena també vol el seu tros de pastís i el 25 de gener començarà a emetre 'Vota Juan', una comèdia política amb Javier Cámara i María Pujalte al capdavant. Produïda per Mediapro i creada per Diego San José i Juan Cavestany, explica la història de Juan Carrasco (Cámara), un ministre d’Agricultura poc brillant que, per diverses casualitats, decideix presentar-se a les primàries del partit i optar així a la presidència del govern. En el seu ascens cap al poder l’acompanya la Macarena (Pujalte), la seva pacient cap de gabinet, acostumada a lidiar amb les idees sense sentit que li passen pel cap al ministre.

‘Hache’

540x306 5 sèries espanyoles que marcaran la ficció del 2019 / Netflix 5 sèries espanyoles que marcaran la ficció del 2019 / Netflix

Després d’èxits com 'Élite', Netflix continua ampliant la seva producció espanyola. La plataforma està rodant a Catalunya 'Hache', un 'thriller' ambientat a la Barcelona dels anys 60. La protagonista és l’Helena (Adriana Ugarte), una prostituta que comença sent un peó del mafiós Malpica (Javier Rey) i que acabarà assumint el control del tràfic d’heroïna de la banda criminal. El repartiment el completen actors catalans com Marc Martínez, Pep Ambròs i Ingrid Rubio. Aquesta última interpreta la Celeste, la propietària del Club Albatros, un dels escenaris neuràlgics de la trama.

‘Señoras del (H)AMPA’

540x306 5 sèries espanyoles que marcaran la ficció del 2019 / Mediaset 5 sèries espanyoles que marcaran la ficció del 2019 / Mediaset

Telecinco no acostuma a excel·lir en ficció, però en el terreny de la comèdia ha trobat la gallina dels ous d’or amb 'La que se avecina'. La primera cadena de Mediaset busca un nou èxit amb aquesta sèrie centrada en quatre amigues –Toni Acosta, Nuria Herrero, Malena Alterio i Mamen García– que coincideixen a les reunions de l’AMPA de l’escola dels fills. Diverses casualitats les portaran a involucrar-se en un crim.