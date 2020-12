De 'Dime quién soy' a 'Los Bridgerton': les sèries imprescindibles del desembre 2020

El 2020, un dels anys més estranys que hem viscut mai, s'acosta a la seva fi i ho fa amb algunes estrenes serièfiles destacables. Seleccionem aquelles a les quals caldrà seguir la pista durant el desembre.

'Dime quién soy' (Estrena - 4 de desembre)

Movistar+

Basada en la novel·la supervendes de Julia Navarro, Dime quién soy és la gran superproducció d'època de Movistar+, que s'ha associat amb Telemundo International Studios per garantir la distribució de la sèrie als Estats Units. Irene Escolar dona vida a Amelia Garayoa, l'heroïna d'aquest drama que repassa alguns dels esdeveniments històrics més importants del segle XX. L'Amelia viu la Segona República Espanyola, però també coneix de primera mà la Roma de Mussolini o l'Atenes ocupada pels nazis. En la sèrie també hi participen actors catalans com Pablo Derqui i Oriol Pla.

'Euphoria' (Episodi especial - 7 de desembre)

HBO

651x366 L'especial d''Euphoria' està protagonitzat per la Rue / HBO L'especial d''Euphoria' està protagonitzat per la Rue / HBO

La pandèmia ens ha deixat sense segona temporada d' Euphoria, una de les sèries que va marcar el 2019. Perquè els espectadors aguantin els mesos d'espera que queden, el creador de la sèrie, Sam Levinson, ha escrit i dirigit un capítol especial, titulat Las rayadas no son eternas, protagonitzat per un repartiment reduït a la mínima expressió. Ambientat al dia de Nadal, l'episodi segueix la Rue (Zendaya) després de la seva separació de la Jules i la seva recaiguda en les drogues.

'Your honor' (Estrena - 21 de desembre)

Movistar+

Una sèrie plena de noms amb solera. Bryan Cranston ( Breaking bad) interpreta Michael Desiato, un jutge de Nova York que es veu forçat a posar en dubte les seves conviccions després que el seu fill adolescent atropelli un noi i fugi. El cas es complicarà quan es descobreixi que la víctima és fill d'un mafiós. La sèrie ha estat creada per Peter Moffat, responsable de The night of, i compta amb Michelle i Robert King ( The good fight) com a productors executius.

'Los Bridgerton' (Estrena - 25 de desembre)

Netflix

El 2018 Netflix va anunciar a bombo i platerets que havia fitxat Shonda Rhimes, artífex d' Anatomía de Grey, per crear en exclusiva noves sèries. Els mesos, però, han anat passant i les noves sèries de Rhimes no arribaven. L'espera s'acabarà el dia de Nadal amb l'estrena de Los Bridgerton, una sèrie d'època amb moltes llicències creatives. Inspirada en les novel·les romàntiques de Julia Quinn, la sèrie explica la història de la Daphne, la filla gran de la família Bridgerton que busca l'amor verdader durant els anys de la Regència al Regne Unit. Entre les protagonistes hi ha Nicola Coughlan, coneguda per ser la Clare de Derry Girls.

