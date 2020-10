De 'Roadkill' a 'The crown': les 5 sèries imprescindibles del novembre

Les sèries són una bona alternativa per les hores d'oci en un moment en què es recomana la reducció de la mobilitat. El novembre arriba carregat d'una bateria de propostes a les plataformes.

'Roadkill' (Estrena - 2 de novembre)

Movistar+

Per a molts continua sent el doctor House, però Hugh Laurie té una carrera molt més extensa. L’actor torna a la ficció britànica amb aquest thriller polític de la BBC en el qual interpreta Peter Laurence, un alt càrrec del govern conservador britànic. Davant la publicació de diverses històries que volen enfonsar la seva carrera, Laurence respondrà defensant-se deixant de banda els escrúpols i els remordiments.

'The crown' (Temporada 4 - 15 de novembre)

Netflix

The crown és sinònim d'elegància i qualitat britànica. El relat del regnat d'Elisabet II arriba a la seva quarta entrega, una temporada que explicarà els inicis de la relació del príncep Carles amb Diana Spencer, a qui dona vida Emma Corrin. No és l'únic nou personatge que ha causat expectació: el suposat conte de fades entre Carles i Diana conviurà amb les polèmiques polítiques de Margaret Thatcher, interpretada per Gillian Anderson.

'Gangs of London' (Estrena - 15 de novembre)

Starzplay

Protagonitzada per Joe Cole ( Peaky Blinders), la sèrie ha sigut un autèntic fenomen al Regne Unit, on es va convertir en la segona sèrie més vista de Sky Atlantic. Ambientada a l'actualitat, mostra els baixos fons de Londres de la mà de Sean Wallace, que agafa el relleu del seu pare al capdavant de la banda criminal més poderosa de la ciutat. La sèrie promet intensitat i altes dosis de violència.

'Parliament' (Estrena - 24 de novembre)

Filmin

651x366 'Parliament' / FILMIN 'Parliament' / FILMIN

Estem molt acostumats a veure sèries que satiritzen la vida política nord-americana però poc a veure'n sobre la política europea. Parliament fa mofa del dia a dia del Parlament Europeu, amb un retrat hilarant de la burocràcia europea i mencions al Brexit i al Procés. Aquesta coproducció francoblega i alemanya va ser una de les sèries destacades de l'última edició del Serielizados Fest.

'30 monedas' (Estrena - 29 de novembre)

HBO

Després d'estrenar-se al Festival de Venècia i al de Sitges, arriba a la HBO la sèrie de terror d'Álex de la Iglesia. El protagonista és el pare Vergara (Eduard Fernández), un exorcista, boxejador i exconvicte enviat a l'exili pel Vaticà a un poble llunyà d'Espanya. La vinculació de Vergara amb una sèrie de fenòmens paranormals que tenen lloc al poble crida l'atenció de l'alcalde, el Paco, i de l'Elena, una veterinària inquieta, que comencen a investigar el passat del capellà. Tots tres acabaran involucrats en una batalla pel control de les trenta monedes per les quals Judes Iscariot va trair Jesús. Completen el repartiment Miguel Ángel Silvestre i Megan Montaner.

