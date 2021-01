Les sèries que ens portarà el 2021

Amb la incertesa de si les sèries podran continuar els seus plans de rodatge amb normalitat, encetem el 2021 amb una llarga llista de noves produccions que fan predir entreteniment per a tots els gustos. Us hem seleccionat les novetats més interessants i cinc dels retorns més esperats.

'WandaVision' ('Bruja escarlata y Visión')

Disney+

Des del seu llançament, Disney+ només ha tingut una sèrie de ficció potent que arrossegués públic, The mandalorian. Això s'acabarà a partir d'aquest any, quan comenci a estrenar la bateria de sèries dels universos de Marvel i Star Wars que té en cartera. La primera en arribar, el 15 de gener, serà WandaVision, que barreja l'estil de les sitcoms clàssiques amb el món dels superherois. Elizabeth Olsen i Paul Bettany reprenen els personatges de Wanda Maximoff i Visión, que ja havien interpretat en la saga de pel·lícules d' Els venjadors. La parella de superherois viu una idíl·lica vida en una zona residencial però comencen a sospitar que les coses no són com semblen.

'Clarice'

(CBS)

L'art dels reboots, els spin-off i les continuacions no té aturador. Un nou exemple d'això és Clarice, la sèrie amb què la CBS recupera la protagonista femenina d' El silenci dels anyells. En aquest cas, l'encarregada de donar vida a l'agent de l'FBI és Rebecca Breeds, que agafa el relleu de Jodie Foster, que la va interpretar en la pel·lícula original, i de Julianne Moore, que va assumir el repte a la continuació, Hannibal. La sèrie està ambientada el 1993, un any abans dels fets que explica la cinta de Jonathan Demme. Als Estats Units la sèrie s'estrena l'11 de febrer. Aquí encara no té plataforma.

'Anatomía de un escándalo'

(Netflix)

Sienna Miller, Michelle Dockery i Rupert Friend són el trio protagonista d'aquesta sèrie que adapta la novel·la homònima de Sarah Vaughan sobre un polític anglès acusat de violació. Friend interpreta James Whitehouse, l'ambiciós i carismàtic jove polític que veu perillar la seva carrera, i Miller dona vida a la seva dona, convençuda de la innocència del seu marit. Per la seva banda, Dockery serà Kate Woodcroft, una advocada especialitzada en violència sexual. Programada per a la tardor del 2021, tindrà David E. Kelly ( Big little lies) i Melissa James Gibson ( House of cards) com a showrunners.

'Foundation'

AppleTV+

La companyia de la poma s'atreveix amb un dels grans noms de la ciència-ficció, Isaac Asimov, i la seva gran saga de novel·les La Fundació. Jared Harris ( Chernobyl) interpreta Hari Seldon, el psicohistoriador que encapçala el projecte de la Fundació, una colònia científica encarregada de reunir tot el coneixement possible abans de la caiguda de l'imperi galàctic. La sèrie, que comptarà amb deu episodis, ha sigut escrita per David S. Goyer, guionista de pel·lícules com Batman: begins, i tindrà entre els seus protagonistes Lee Pace ( Halt and catch fire). La data d'estrena encara no està confirmada.

'The underground railroad'

(Amazon)

Barry Jenkins, guionista de l'oscaritzada Moonlight, assumeix el repte d'adaptar El ferrocarril subterrani (Periscopi), la novel·la de Colson Whitehead guanyadora del premi Pulitzer l'any 2017. El llibre de Whitehead imagina una història alternativa en què l'anomenat ferrocarril subterrani, les rutes secretes i les cases segures que durant el segle XIX els esclaus afroamericans utilitzaven per fugir cap als estats lliures és literalment un ferrocarril que va per sota terra. La protagonista és la Cora, una jove esclava que després d'una brutal agressió decideix emprendre la fugida amb el ferrocarril.

'Nine perfect strangers'

(Hulu)

Després de la fallida The undoing, Nicole Kidman torna a provar sort en terreny conegut i protagonitza l'adaptació d'una altra novel·la de Liane Moriarty, autora de Big little lies, un dels grans èxits de la HBO. L'australiana i David E. Kelly s'uneixen per intentar repetir la fórmula del triomf amb aquesta història ambientada en un balneari de luxe en què nou urbanites intenten trobar la resposta a la felicitat. A banda de Kidman, que interpreta la directora del centre, també hi participen Melissa McCarthy, que dona vida a una escriptora de novel·la romàntica en hores baixes, i Samara Weaving, que interpreta una dona que visita el centre per intentar arreglar el seu matrimoni.

'Impeachment: American Crime Story'

(FX)

Després de molt esperar sembla que, per fi, es farà realitat. Ryan Murphy té previst estrenar aquest any la tercera entrega de la seva saga dedicada a grans casos criminals i polèmics de la història dels Estats Units. En aquesta ocasió, se centrarà en el conegut com a escàndol Lewinsky, amb la protagonista real de la història exercint de productora. Clive Owen donarà vida a Bill Clinton, mentre que Beanie Feldstein ( Súper empollonas) serà l'exbecària. Completen el repartiment Sarah Paulson, Annaleigh Ashford i Billy Eichner. Murphy promet aportar una nova mirada al cas i assenyalar com el masclisme de la societat va contribuir a ridiculitzar Lewinsky.

'The sex lives of college girls'

HBO Max

Mindy Kaling segueix explorant històries en clau femenina després de l'estrena aquest any de Yo nunca (Netflix). La creadora fa equip amb Justin Noble ( Brooklyn Nine-Nine) per endinsar-se en la vida de quatre estudiants universitàries a Nova Anglaterra. La protagonista és la pràcticament debutant Pauline Chalamet, germana de Timothée Chalamet, que dona vida a la Kimberly, una estudiant brillant de classe treballadora que no s'acaba d'adaptar a les normes socials de la universitat.

'Generation'

HBO Max

Tot i que es manté en un segon pla, Lena Dunham ( Girls) segueix engegant nous projectes. En aquesta ocasió serà la productora d'aquesta dramèdia de capítols de mitja hora creada per la jove de 18 anys Zelda Barnz, de la qual Dunham ha sigut mentora, i el seu pare, Daniel Barnz. La sèrie explorarà la vida d'un grup d'estudiants d'institut, la seva relació amb la sexualitat i com aquesta posa a prova les seves creences en un entorn conservador.

'The lord of the rings'

(Amazon)

Anunciat el 2017, és el gran projecte d'Amazon però sembla que mai acaba d'arribar. La previsió és que aquesta nova adaptació del món de J.R.R. Tolkien s'estreni aquest any si res no ho impedeix. La plataforma està portant la producció amb tant secretisme –sí que està confirmat, però, que Juan Antonio Bayona dirigirà els dos primers episodis–, que fins a aquest desembre no es va confirmar que la sèrie s'estava rodant a Nova Zelanda. Amazon va pagar 250 milions de dòlars per adquirir els drets de l'obra de Tolkien i l'acord estipula que es faran cinc temporades de la sèrie, tot i que se'n podria ampliar el nombre depenent de l'èxit aconseguit. A aquestes temporades s'hi ha d'afegir la possibilitat dels spin-offs, un element que també preveu l'acord. No hi ha dubte que Amazon vol fer d' El senyor dels anells el seu Joc de trons.

'Inventing Anna'

(Netflix)

Fins ara, l'acord de Shonda Rhimes amb Netflix no havia donat gaires fruits, excepte Los Bridgerton, però sembla que la productora ja ha posat la directa. La seva pròxima estrena, que encara no té data de debut, és una adaptació d'un article del New York Magazine sobre Anna Delvey, una jove russa de 26 anys que va fer creure a l'alta societat de Manhattan que era una rica hereva alemanya. Amb les seves mentides, Delvey no només va estafar els poderosos de Nova York, sinó que també va aconseguir enganyar diversos bancs. El paper d'Anna Delvey l'interpretarà Julia Garner (Ozark), mentre que Anna Chlumsky serà la Vivian, una periodista que creu haver trobat la història que canviarà la seva carrera. Aquesta vegada, Rhimes ha sigut la guionista de la sèrie i també en serà la showrunner, una funció que no exercia des de les primeres temporades d' Anatomía de Grey.

'Scenes from a marriage'

(HBO)

Jessica Chastain i Oscar Isaac interpreten una parella en desintegració en aquesta adaptació nord-americana del clàssic d'Ingmar Bergman. Darrere la pantalla hi ha Hagai Levi, cocreador de The affair, que també tractava les interioritats i complicacions de diverses parelles. La producció ha patit diversos entrebancs, com un parell de casos positius de covid que van obligar a aturar el rodatge, o el canvi de la protagonista inicialment anunciada, Michelle Williams, per Chastain. No és la primera vegada que l'actriu i Isaac són parella a la pantalla: ja ho van ser a la pel·lícula El año más violento.

Els retorns