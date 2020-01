10 sèries que marcaran la ficció espanyola del 2020

L’entrada de les plataformes en la producció de ficció espanyola ha ampliat el ventall de propostes amb regust local. A banda de Patria (HBO), una de les sèries que més expectatives ha generat, la llista de nova ficció estatal que es podrà veure tant a televisions en obert com als serveis en streaming arriba ben carregat, això sense tenir en comptes les noves temporades de La casa de papel, Élite, Mira lo que has hecho o Vida perfecta, entre d'altres. En un any que estarà marcat per les adaptacions literàries, aquestes són deu propostes que es podran veure:

‘Néboa’

'Thriller' amb accent gallec que protagonitza Emma Suárez

651x366 Emma Suárez interpreta una investigadora / RTVE Emma Suárez interpreta una investigadora / RTVE

Després de Fariña i Vivir sin permiso, sembla que els paisatges de Galícia s’han convertit en el teló de fons preferit del thriller. Rodada a la costa nord gallega, Néboa explica la història de la Mónica (Emma Suárez) i la Carmela (Isabel Naveira), dues investigadores encarregades de resoldre qui va assassinar una adolescent trobada morta a la cova O Burato do Inferno, el mateix lloc on ja van aparèixer uns cadàvers els anys 1919 i 1989. La creença popular és que l’assassí és l’Urco, un home amb cap de llop que emergeix del mar envoltat de cadenes per endur-se els vius.

On? La 1. 15 de gener

'La Veneno'

Els Javis reten homenatge a un dels referents trans d’Espanya

651x366 Tres actrius diferents donaran vida a La Veneno / Atresmedia Tres actrius diferents donaran vida a La Veneno / Atresmedia

Javier Calvo i Javier Ambrossi s’embarquen en un nou projecte televisiu que compaginaran amb Paquita Salas. La parella fa gala del seu estatus de referents de la comunitat LGTBI per retre homenatge a Cristina Ortiz, més coneguda com la Veneno, una de les grans icones del col·lectiu. Basada en la biografia ¡Digo! Ni puta ni santa que va escriure la periodista Valeria Vegas, la sèrie mostrarà tres etapes de la vida de la Veneno, cada una amb una actriu diferent: Isabel Torres, Daniela Santiago i Jedet. Els creadors han assegurat que la sèrie està pensada com "un homenatge a tota aquella gent que necessita ser reconeguda".

On? Atresplayer. Pendent de data.

‘La línia invisible’

Mariano Barroso explica els orígens d’ETA

651x366 Anna Castillo i Àlex Monner protagonitzen aquesta sèrie sobre els orígens d'ETA / Movistar+ Anna Castillo i Àlex Monner protagonitzen aquesta sèrie sobre els orígens d'ETA / Movistar+

Gairebé dos anys després del seu anunci d’autodissolució, la televisió comença a atrevir-se a fer ficció sobre ETA. Enguany coincidiran dues sèries centrades en el conflicte basc, Patria i La línia invisible, la producció de Mariano Barroso sobre el primer assassinat de la banda armada. El català Àlex Monner dona vida a Txabi Etxebarrieta, el líder d’ETA que l’any 1968 va traspassar "la línia invisible" matant el guàrdia civil gallec José Antonio Pardines, la primera víctima mortal del grup terrorista. Poques hores després, Etxebarrieta va morir abatut en un enfrontament contra la Guàrdia Civil. Anna Castillo, Patrick Criado i Antonio de la Torre completen el repartiment de la sèrie de Barroso, que ja va obtenir bones crítiques amb el seu primer projecte per a Movistar+, El dia de mañana.

On? Movistar+. Pendent de data.

‘La templanza’

María Dueñas, font inesgotable d’inspiració

651x366 Leonor Watling / RTVE Leonor Watling / RTVE

El 2020 ha començat amb bon peu per a Leonor Watling, que té dues sèries en cartera. Després de participar a Nasdrovia, de Movistar+, l’actriu i cantant protagonitzarà l’adaptació que Amazon prepara de la novel·la La templanza de María Dueñas, un drama romàntic ambientat al segle XIX. Watling dona vida a la pertorbadora Soledad Montalvo, la dona d’un marxant de vins londinenc, que es creua en la vida de Mauro Larrea (Rafael Novoa), un home que ha perdut tota la seva fortuna i viu ofegat pels deutes. La ficció de María Dueñas ja va demostrar el seu atractiu per a la televisió amb l'adaptació d' El tiempo entre costuras, un dels grans èxits d'Antena 3 dels últims anys.

On? Amazon. Pendent de data

'La caza. Tramuntana'

El 'thriller' de La 1 es trasllada a Mallorca

651x366 Megan Montaner i Alain Hernández es traslladaran a Mallorca / RTVE Megan Montaner i Alain Hernández es traslladaran a Mallorca / RTVE

Megan Montaner i Alain Hernández es tornen a posar a la pell de la sergent Sara Campos i el caporal Víctor Gamero per investigar un nou cas, ara ambientat a la serra de Tramuntana (Mallorca), on començaran a rodar al març. La sèrie, que en la seva primera temporada explicava la desaparició de dues nenes, deixarà enrere el Pirineu per centrar-se en una trama d’actualitat que els responsables de la ficció encara no han volgut desvelar. La primera temporada de La caza va ser una de les ficcions més vistes al conjunt de l’Estat, amb una mitjana del 14% de quota de pantalla i més de dos milions d’espectadors.

On? La 1. Pendent de data.

‘Dime quién soy’

Movistar+ adapta el 'best-seller' de Julia Navarro

651x366 'Dime quién soy' explica alguns dels esdeveniments més importants del segle XX / BALAZS GOLDI / MOVISTAR+ 'Dime quién soy' explica alguns dels esdeveniments més importants del segle XX / BALAZS GOLDI / MOVISTAR+

El director català Eduard Cortés, que va ser responsable de Merlí, es posa al capdavant de l’adaptació del llibre de Julia Navarro Dime quién soy, que ha venut més d’un milió d’exemplars a 18 països. L’actriu Irene Escolar serà Amalia Garayoa, una dona que trenca amb les convencions socials per lluitar per la llibertat i que viu alguns dels esdeveniments més significatius de la història d’Europa durant el segle XX. Per poder fer una reproducció fidel dels fets, l’equip de la sèrie ha recreat elements històrics com el Mur de Berlín, el Chekpoint Charlie, el gueto de Varsòvia o la presó Pawiak de la Polònia ocupada pels nazis.

On? Movistar+. Pendent de data

'Valeria'

Diana Gómez és una escriptora en crisi

651x366 Diana Gómez encapçala el repartiment de 'Valeria' / NETFLIX Diana Gómez encapçala el repartiment de 'Valeria' / NETFLIX

Netflix segueix ampliant la seva oferta de sèries espanyoles. Una de les que té en cartera per aquest 2020 és Valeria, l’adaptació de les novel·les per a públic juvenil d’Elísabet Benavent. La catalana Diana Gómez dona vida a la Valeria del títol, una jove escriptora que viu una crisi tant professional com personal. Per sort té el suport de tres amigues: la Lola (Silma López), la Carmen (Paula Malia) i la Nerea (Teresa Riott). La sèrie, que ha tingut la mateixa Benavent com a assessora, ha fitxat Maxi Iglesias per interpretar el protagonista masculí, el misteriós Victor.

On? Netflix. Pendent de data.

'Alguien tiene que morir'

Carlos Cuevas protagonitza la nova sèrie de Manolo Caro

651x366 Carmen Maura i Carlos Cuevas formen part de la nova producció de Manolo Caro / NETFLIX Carmen Maura i Carlos Cuevas formen part de la nova producció de Manolo Caro / NETFLIX

L'èxit de La casa de las flores va ser una sorpresa, però el seu creador, Manolo Caro, ja s'ha convertit en un dels imprescindibles de Netflix. A l'espera de la tercera temporada del culebrot, el mexicà estrenarà aquest any una minisèrie rodada a Espanya i amb un repartiment ple de pesos pesants –Carmen Maura, Ernesto Alterio– en el qual figura Carlos Cuevas. Els tres episodis s'ambienten a l'Espanya del 1950 i arrenquen quan un jove és obligat pels seus pares a tornar de Mèxic per conèixer la seva promesa. El poble se sorprendrà quan el noi arribi acompanyat del Lázaro, un ballarí misteriós.

On? Netflix. Pendent de data.

'Inés del alma mía'

Elena Rivera i Eduardo Noriega a l'adaptació d'Isabel Allende

651x366 Elena Rivera i Eduardo Noriega a 'Inés del alma mía' / RTVE Elena Rivera i Eduardo Noriega a 'Inés del alma mía' / RTVE

Amb Isabel TVE va demostrar que té traça amb les sèries històriques. Aquest 2020 ho vol tornar a demostrar amb l'adaptació de la novel·la d'Isabel Allende Inés del alma mía, basada en la vida d'Inés Suárez, una extremenya que al segle XVI va formar part de la primera expedició que va arribar a Xile i que es va convertir, per tant, en la primera dona espanyola en trepitjar aquest territori. Elena Rivera, que va ser la Karina de Cuéntame cómo pasó, donarà vida a Inés Suárez, i Eduardo Noriega serà el conqueridor espanyol Pedro Valdivia, amb qui l'extremenya va viure una història d'amor apassionada. El rodatge de la sèrie, que es va acabar al desembre, inclou localitzacions espanyoles, peruanes i xilenes.

On? La 1. Pendent de data.

'La valla'

Antena 3 s'apunta a les distopies

651x366 Ángela Molina a 'La valla' / ATRESMEDIA Ángela Molina a 'La valla' / ATRESMEDIA

Ángela Molina i la seva filla Olivia protagonitzen aquesta sèrie ambientada en un futur pròxim en què els recursos naturals són escassos i la vida als entorns rurals és gairebé impossible. Les democràcies s'han convertit en dictadures i la capital ha quedat dividida en dues zones separades per una tanca: el sector 1 correspon al govern i els privilegiats i el sector 2 a la resta de la població. En aquest context, una família lluita per recuperar la Marta, una nena que ha quedat en mans del govern.

On? Antena 3. Pendent de data. Atresplayer la preestrenarà el 19 de gener.